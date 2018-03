Eine sportliche Verbindung, die seit 60 Jahren hält

Anzeige

Dass Sport verbindet, ist mehr als eine Redensart. „Wir haben uns auf dem Sportplatz kennengelernt, der TV Edingen war gewissermaßen der Vater unserer Verbindung“, erzählt Helga Günther. Sie und ihr Ehemann Karlheinz feiern heute ihre Diamantene Hochzeit.

Am 26. Februar 1958 gaben sich die Ur-Edingerin und der Mann aus Quedlinburg das Ja-Wort. Der „Republik-Flüchtling“, der zunächst in Fallingbostel untergekommen war, wurde nach Edingen vermittelt. Er sollte hier in einem landwirtschaftlichen Betrieb arbeiten. „Die Landwirtschaft war zwar nicht unbedingt mein Ding, aber der Anfang war gemacht“, erinnert sich der Jubilar. Später arbeitete er sich vom kaufmännischen Angestellten bis zum Bilanzbuchhalter hoch.

Seine Frau war auch im kaufmännischen Bereich beschäftigt und engagierte sich nebenberuflich als Übungsleiterin beim TV Edingen. Er trat ebenfalls in den Verein ein, spielte zunächst Handball und übernahm die Kassenführung der Handball-Abteilung. Danach war er jahrzehntelang der Hauptkassier des Turnvereins, während sie rund 50 Jahre als Übungsleiterin tätig war. Beide sind Ehrenmitglieder des Vereins.