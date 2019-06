„Eine wunderbare Botschafterin“

Im Rahmen des Sommerfestivals „Vive l ètè“ hat die IG Partnerschaft (IGP) einen Chanson-Abend mit der deutsch-französischen Sopranistin und Konzertsängerin Anabelle Hund veranstaltet. Chansons, das sind Lieder, die das Leben schreibt. Sie erzählen Geschichten, die die Sängerin mit ihrer wunderbar klaren und fein akzentuierten Stimme nicht nur gekonnt interpretierte, sie vermittelte in Mimik und Gestik auch die Gefühlswelt der Lieder, mal heiter, mal nachdenklich und mal melancholisch.

IGP-Vorsitzende Barbara Rumer begrüßte die Besucher im großen Saal des Neckarhäuser Schlosses. Sie ging kurz auf das Sommerfestival mit seinen verschiedenen Aktionen ein. „Ich freue mich, dass einige unserer treuen Freunde, die gestern bereits am bretonischen Tanzkurs teilgenommen haben, heute beim Chanson-Abend mit Anabelle Hund ebenfalls dabei sind“, sagte Rumer und wies noch auf den Crêpes-Backkurs im Plouguerneau-Haus am kommenden Samstag hin.

Hommage an Aznavour

Dann übernahmen die Sängerin und der Pianist Marco Cruz die musikalische Bühne. Mit „La chanteuse“ von Serge Lama eröffnete Anabelle Hund das Programm. Das gefühlvolle Lied erzählt von einer Sängerin, die immer 20 bleibt, wenn sie auf der Bühne steht. Weiter ging es mit dem Chanson „Petites boites“ von Graeme Allwright, der auch schon in Neckarhausen gesungen hat.

Lynda Lemay zählt ebenfalls zu den bekannten Chanson-Schreibern. In „Les filles seules“, beschreibt sie das Leben alleinstehender Frauen samt ihrer kleinen Macken mit viel Herzenswärme, die auch den Vortrag der Chansonnette auszeichnete. Wer nicht Französisch sprach, wusste ebenfalls, worum es ging. Anabelle Hund interpretierte nicht nur gekonnt die unterschiedlichen Stimmungen, die die Lieder erzeugen, sie gab zudem kurze Einführungen zum Inhalt, so dass man auch ohne französische Sprachkenntnisse den Liedern gefühlsmäßig folgen und diese verinnerlichen konnte. Dieses Kunststück gelang der Interpretin auch bei „le temps des lilas“, von Barbara. Das Lied handelt vom Flieder und der Liebe. Auch wenn beides verblüht, bleibt die Erinnerung als Souvenir. „Die Franzosen dachten, er sei unsterblich, mit Charles Aznavour starb im vergangenen Jahr der letzte große Chansonsänger“, kündigte Anabelle Hund eine Hommage an den unvergessenen Chansonnier an, dessen Lieder weiterleben.

Musik ohne große Technik

Zu den wohl erfolgreichsten deutschen Liedermachern, der in Frankreich seine Karriere startete, zählt Reinhard Mey. Mit seinem Lied „Ein Stück Musik von Hand gemacht“ hätte man auch den Abend umschreiben können. Die Sängerin und Marco Cruz als kongenialer Partner am Klavier bedurften keiner großen Technik für ihre Kunst, sie verfügen über das Können. Das begeisterte Publikum ließ die beiden nach einigen weiteren Darbietungen zum Abschluss des Abends nicht ohne Zugabe ziehen.

„Ich bin gerne hierhergekommen. Anabelle Hund ist eine wunderbare Botschafterin des Chansons und Edingen-Neckarhausen mit seiner Partnergemeinde Plouguerneau sind beispielgebend für eine gelungene Partnerschaft auf Gemeindeebene zwischen Deutschland und Frankreich“, stellte Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht, zugleich Vorsitzender des Institut Francais Mannheim, fest und fügte an: „Kultur und Sprache zu vermitteln sind ein wichtiges Anliegen.“

