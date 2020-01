Einen Mädchentraum erfüllt

„Wenn die Kampagne so richtig losgeht, dann ist es eine intensive Zeit.“ „Imke I. vom tanzenden Narrengestein“ weiß, wovon sie spricht. Die amtierende Kummetstolle-Hoheit tanzt seit 16 Jahren in den verschiedenen Gardeformationen der Neckarhäuser Karnevalisten mit. Mit ihrem royalen Amtsantritt hat sich ein langgehegter Mädchentraum für sie erfüllt: „Schon als ich mit neun Jahren bei den Funkinies tanzte, wollte ich Prinzessin werden“, verrät die zierliche First Lady der Neckarhäuser Kummetstolle.

Dass ihr Wunsch in Erfüllung ging, weiß sie bereits seit April vergangenen Jahres. „Wer als nächste Prinzessin zu Amt und Würden gelangt ist stets ein strenggehütetes Geheimnis, das erst bei der Inthronisation gelüftet wird“, gesteht die wortgewandte 25-Jährige. Klar, dass von dem royalen Job-Angebot der engste Familien- und Freundeskreis wusste.

Närrische Familie

„Ich war zusammen mit meiner Freundin Ann-Katrin Hartwig, der Vorjahres-Prinzessin, gerade beim Babysitten bei Bekannten, als unser Präsident Marius Ebert anrief“, erinnert sich die Hoheit. Sie habe sich etwas Bedenkzeit erbeten, bevor sie „Ja“ zum Amtsantrag sagte. „Schließlich ist der Posten auch mit Ausgaben verbunden, aber einmal im Leben Prinzessin der Kummetstolle zu sein ist der Einsatz wert“, schwärmt Imke Stein, wie die Lieblichkeit mit bürgerlichem Namen heißt, von ihrem närrischen Hofstaat.

Bei den Steins haben die Kummetstolle gleich mehr als einen Stein im Brett. Auch Imkes Eltern Hannelore und Gerd Stein sind närrisch aktiv. Der Papa zählte ehemals zu den „Babbsäck“ und lässt sich jetzt im „Hütchen-Club“ über Lokales aus. Die Mama bringt ihr Talent im Tisch-Deko-Team ein, während ihre Tochter im Saal-Deko-Team kreativ aktiv ist. Oma Anneliese ist ebenfalls eine begeisterte Fasnachterin und freut sich über den royalen Aufstieg ihrer Enkelin. Nur bei Imkes Bruder Jan hält sich die Begeisterung fürs Närrische in Grenzen, aber im Dienst der royalen Schwester ist er zur Stelle, wenn er gebraucht wird.

Vom „Fasnachts-Virus“ anstecken lassen, hat sich hingegen Dominik Künzler, der Freund der Prinzessin. Bis Imke Stein in sein Leben trat, hatte der Ilvesheimer mit Fastnacht nichts am Hut. Zwischenzeitlich hat er es sogar zum Kummetstolle-Elferrat gebracht und gelangte bei der Inthronisation seiner Liebsten ebenfalls zu Amt und Würden.

Im „richtigen Leben“ hat die Lieblichkeit Sozialwissenschaften studiert und arbeitet in der Verwaltung einer Mannheimer Steuerkanzlei. Unter der Woche arbeiten und volles Programm an den Wochenenden, das braucht Kondition. „Die bekommt man als Gardetänzerin. Wir trainieren zwei Mal die Woche und als Trainerin von Tanzmariechen Tamina Maiwald bin ich ja ebenfalls in Bewegung“, erzählt die Hoheit. Die restliche Freizeit verbringt sie auch gerne mal bei Spieleabende mit Freunden und außerdem ist Mittwoch „Oma-Tag“.

„Tolle Käsekuchen-Bäckerin“

„Bei Oma Anneliese gibt es für uns Enkelkinder immer etwas Gutes zu essen, ihre Spezialität sind Rouladen“, verrät die sympathische Fastnachts-Lady. Sie selbst ist laut Mama Hannelore eine tolle Käsekuchen-Bäckerin. Trotz der kulinarischen Verlockungen ist die Hoheit schlank und rank. Drei Roben mit Glanz und Glitter sowie ein Diadem im aufgesteckten dunkelblonden Haar unterstreichen den royalen Status.

Zu Ehren der Lieblichkeit findet am Samstagabend der traditionelle „Ball der Prinzessin“ statt. Die Prinzessin und der Präsident werden den ausverkauften Ball mit einem Wiener Walzer eröffnen. „Wir haben vorab ein bisschen geübt, damit wir nicht aus dem Tritt kommen“ erzählt Imke Stein schmunzelnd. Als Nächstes stehen dann die drei ebenfalls ausverkauften Prunksitzungen sowie die Familien- und Seniorensitzung auf dem Programm. „Von meinem Platz aus kann ich alles gut überblicken“, freut sich die Regentin auf die Sitzungen. Sie „thront“ aber nicht nur auf der Bühne, sie tanzt dort auch. Beim Schautanz der Garde ist die Prinzessin mit dabei – Adel verpflichtet eben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020