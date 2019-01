Einladung für Empfang zum neuen Jahr

Zu ihrem Neujahrsempfang lädt die Gemeinde Edingen-Neckarhausen alle ihre Bürgerinnen und Bürger für Donnerstag, 17. Januar, 18 Uhr, in die Eduard-Schläfer-Halle (Hauptstraße 356), ein. „An diesem Abend möchten wir Sie über aktuelle Projekte unserer Gemeinde informieren“, heißt es in der Mitteilung von Bürgermeister Simon Michler (Bild) . So stünden vor allem in den Bereichen Bildung und Betreuung große Investitionen an, die zur Attraktivität der Gemeinde beitragen sollen. Das Thema Wohnungsbau stehe dabei ebenso auf der Tagesordnung, unter anderem in Gestalt bereits lange geplante Gebiete, die „nun in die Umsetzungsphase gehen sollen“. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der verschiedenen Ämter stehen an diesem Abend für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.01.2019