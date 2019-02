Einmal im Monat auf Achse

Die katholische Frauengemeinschaft (kfd) Edingen hat bei ihrer Jahreshauptversammlung das Führungs-Quintett mit Roswitha Legat, Patricia Rendant, Stephanie Schöfer, Monika Schneider und Ursula Weis für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. „Als ein gut aufgestelltes Team in einer harmonischen Gemeinschaft“ bezeichnete Pfarrer Markus Miles das wiedergewählte Leitungs-Team. Der Versammlung vorausgegangen war ein von der Gemeinschaft vorbereiteter Gottesdienst in der Kirche Sankt Bruder Klaus, danach wechselten die Frauen in das benachbarte Pfarrheim.

Rund 50 Mitglieder hatten an den frühlingshaft geschmückten Tischen Platz genommen. Zunächst erinnerte Patricia Rendant in ihrem Rückblick an mehrere Veranstaltungen und Exkursionen sowie an die Einkehrtage im Kloster. Beim Patrozinium waren die Frauen ebenfalls aktiv. Erstmals leisteten sie auch einen Beitrag zum kommunalen Ferienprogramm.

Aktive Wanderer

Über die Aktivitäten der Wandergruppe innerhalb der kfd berichtete deren Leiterin Ursula Bernhard. Genaugenommen führte der „Wanderweg“ von der OEG-Haltestelle zumeist ins nächste Café. Wandern im klassischen Sinne wäre für die zumeist betagteren Damen auch zu beschwerlich. Immerhin führten die beliebten Kaffeehaus-Touren in die gesamte Region. „Wir sind einmal monatlich auf Achse und haben unseren Spaß“, ließ Ursula Bernhard wissen. Neben der Bewegung wird auch bei der Gymnastikgruppe der kfd das gesellige Zusammensein großgeschrieben. „Wir absolvierten im vergangenen Jahr 38 Gymnastikstunden, unsere Gruppe besteht inzwischen seit 49 Jahren, in 2020 feiern wir dann ein rundes Jubiläum“, berichtete Gruppenleiterin Christa Falter. Die Gymnastikgruppe zählt noch 17 Aktive.

Positiv fiel der Kassenbericht von Ursula Weis aus. Die kfd zählt aktuell 103 Mitglieder. Auch für karitative Zwecke nehmen die Frauen stets Geld in Hand. Neben Einrichtungen in der Region, wird seit Jahren das Kinderkrankenhaus in Bethlehem finanziell unterstützt, dem 400 Euro aus einer internen Sammlung überwiesen wurden. Die Kassenprüferinnen Inge Honsel und Hannelore Schleicher würdigten die perfekte Kassenführung und verbanden die anschließende Entlastung der Vorstandschaft mit einem Dank an das gesamte Team.

Offen für neue Talente

Bei den Neuwahlen blieb alles beim Alten. Die Führungsriege würde sich allerdings über mehr Unterstützung freuen. „Bringen Sie sich mit ihren Talenten bei uns ein“, warb Roswitha Legat um Mithilfe. Auch weitere Mitgliederseien willkommen. „Wir sind eine intakte und offene Gemeinschaft, interessierte Frauen sind gerne eingeladen mal bei unseren Veranstaltungen vorbeizuschauen“, betonte Roswitha Legat. Sie wies auf den bevorstehenden Weltgebetstag der Frauen am Freitag, 1. März, hin, der mit einem ökumenischen Gottesdienst und anschließendem Imbiss im katholischen Pfarrheim gefeiert wird. Monika Schneider informierte abschließend über das Jahresprogramm 2019, das viel Abwechslung zu bieten hat.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019