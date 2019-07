Einrichtungen in Ferien geschlossen

Während der Sommerferien bleiben in Edingen-Neckarhausen die nachfolgenden Gemeindeeinrichtungen geschlossen:

Eduard-Schlafer-Halle: 29. Juli bis 10. September

Pestalozzi-Halle: 29. Juli bis 10. September

Kleinhallenbad: 29. Juli bis 10. September

Werner-Herold-Halle und Kegelbahnen: 29. Juli bis 10. September

Seniorenbegegnungsstatte Edingen: 6. August bis 27. August

Seniorenbegegnungsstatte Neckarhausen: 31. August bis 13. September

Bibliothek Edingen: 19. August bis 10. September

Bibliothek Neckarhausen: 9. September bis 22. September.

In den Schulferien findet grundsätzlich kein Übungsbetrieb in den kommunalen Sporthallen statt, schreibt die Verwaltung. In den genannten Zeiträumen würden dringend erforderliche Reinigungs- und Renovierungsarbeiten durchgeführt sowie Urlaub und Überstunden des Personals abgebaut. red

