„Einrichtungen zu schließen, wäre das falsche Signal“

Edingen-Neckarhausen war als eine der ersten Gemeinden von Corona betroffen. Bürgermeister Simon Michler sieht Erfolge im Kampf gegen das Virus. Man sei bisher mit einem blauen Auge davongekommen, sagt er. Zugleich mahnt Michler aber weiter zur Wachsamkeit und nennt die Pandemie eine „Herausforderung für alle“.

Von Hans-Jürgen Emmerich

Auf den Treppen unterhalb des Rathauses in Edingen, direkt am Neckar, stellte sich Bürgermeister Simon Michler den Fragen der „MM“-Redaktion.

Herr Bürgermeister, Edingen-Neckarhausen war im März der Ausgangspunkt der Corona-Pandemie in der Region. War das ein großer Schock damals für Sie?

Simon Michler: (überlegt) Wir hatten freitags zuvor noch eine Kreisversammlung mit dem Landrat und dem Gesundheitsamt, bei der wir exklusiv erfahren haben, wie es im Kreis aussieht. Damals war nicht absehbar, wie sich das entwickeln würde. Am Samstagabend erhielt ich dann einen Anruf vom Gesundheitsamt, dass es erste Fälle bei uns gibt. Ein Schock war das für mich vor allem deshalb, weil auch Schüler der Pestalozzischule betroffen waren. Deshalb haben wir montags entschieden, die Schule zu schließen. Zum Glück waren wir nicht völlig unvorbereitet. Das Virus haben wir aber lange unterschätzt.

Wie haben Sie die Corona-Zeit bisher erlebt?

Michler: Bei allem, was zwischendurch nicht rund lief, muss man doch sagen: Deutschland ist bei der Bekämpfung Weltspitze. Als Bürgermeister hat man es relativ leicht gehabt, weil Bund und Land für gute Rahmenbedingungen gesorgt haben. Aber man muss schon ein Gespür dafür bekommen. Wir haben versucht, die Vorgaben pragmatisch und pflichtbewusst umzusetzen.

Wie sieht es konkret in der Gemeinde aus?

Michler: Wir haben bis heute (6. August) 33 Fälle, und gottseidank sind alle genesen. Das Virus bleibt aber eine große Herausforderung für alle.

Mit Edgar Wunder hatten Sie ja sogar einen Fall im Gemeinderat. Hat Sie das besonders bewegt?

Michler: Ja, schließlich sind wir regelmäßig in Kontakt. Jeden Tag um Mitternacht bekommen wir eine vertrauliche Liste der aktiven Fälle und der Menschen in Quarantäne. Das zeigt, wie präsent das Virus ist. Die Gefahr ist immer noch groß, und es kann jeden treffen.

Wie sehr war die Gemeindeverwaltung betroffen?

Michler: Da fängt es schon bei den Öffnungszeiten im Rathaus an. Ich habe für vier Wochen die halbe Belegschaft des Rathauses ins Homeoffice verabschiedet. Das Hallenbad haben wir relativ früh zugemacht. Der Druck wurde uns und den Gastronomen und Geschäftsleuten genommen, weil das Land zügig Gelder ausgezahlt hat.

Haben sich die Betriebe, vor allem die Gaststätten, an die Vorgaben zum Corona-Schutz gehalten?

Michler: Ja, wir sind wirklich jede Gaststätte abgelaufen, und haben Musterformulare zur Kontaktverfolgung abgegeben. Das wird bis heute so gelebt. Diese Handreichung war wichtig.

Gab es auch Kontrollen?

Michler: Wir waren immer in Abstimmung mit der Polizei, die anfangs auch Streife gelaufen ist. Öffentliche Anlagen haben wir so lange wie möglich offen gehalten, aber auch die Einhaltung der Abstandsregeln kontrolliert. Das lief alles ohne große Vorkommnisse.

Haben Sie als Gemeinde über Bundes- und Landesprogramme hinaus gefördert?

Michler: Es gab dazu auch im Gemeinderat Ideen, aber in Absprache mit der Kommunalaufsicht haben wir darauf verzichtet, weil es keine Grundlage für eine weitergehende finanzielle Förderung gibt. Wir haben beraten und unterstützt. Der Tafelladen durfte ins Sportzentrum. Bei den Gaststätten haben wir alles dafür getan, dass sie einen Lieferservice anbieten können. Die Zuschüsse haben geholfen, zu überbrücken. Wir sind da zumindest bisher mit einem blauen Auge davongekommen.

Welche Erfahrungen gab es in der Verwaltung mit Homeoffice? Ist das ein Modell für die Zukunft?

Michler: In der freien Wirtschaft kann das richtig gut laufen. Im öffentlichen Dienst hat das seine Grenzen. Jeder Mitarbeiter war zeitweise im Homeoffice. Bei den meisten Stellen wird das nicht gehen in einer Gemeinde unserer Größenordnung. Trotzdem bietet das auch Chancen, beispielsweise bei Teilzeitkräften.

Inwieweit hat die Gemeinde das Instrument der Kurzarbeit

genutzt?

Michler: Überhaupt nicht. Das ist bei einer Kommune unserer Größe auch nicht so einfach. Bei uns war das nicht ernsthaft ein Thema.

Welche finanziellen Folgen hat Corona für die Gemeinde aus heutiger Sicht?

Michler: Das kann man heute ganz schwer sagen. Die Kita-Gebühren haben wir erlassen. Das Land zahlt uns dafür zwar einen Zuschuss, das deckt aber nicht alle Mindereinnahmen ab. Man muss pragmatische Lösungen treffen. Was netto am Schluss rauskommt, ist völlig offen. Fest steht: Wir müssen uns auf die Pflichtaufgaben konzentrieren.

Gibt es Vorhaben in diesem oder im nächsten Jahr, die wegen Corona aufgeschoben werden?

Michler: Das sehe ich aktuell nicht, zumindest keine größeren. Der Kunstrasen kommt in Kürze. Das ermöglicht Neckarhausen Nord, was uns neue Einnahmen bringt. Große Maßnahmen wie der Kita-Bau sind einfach Pflicht, um Gesetzesvorgaben einzuhalten. Bei der Etatberatung für 2021 muss man noch einmal daraufschauen. Luxus war in unserem Haushalt noch nie enthalten.

Wenn Sie finanziell dazu gezwungen sind, wo würden Sie als erstes den Rotstift ansetzen?

Michler: Eine schwierige Frage. Der Zwischenbericht im September wird zeigen, dass wir über eine Million Euro Verbesserung bei den Ausgaben erzielen. Schieben kann schon sparen. Auch kleinere Projekte können zurückgestellt werden. Ich sehe derzeit keine Notwendigkeit, Einrichtungen zu schließen. Das wäre das falsche Signal, gerade in dieser Zeit.

Gerade erst hat das Freizeitbad wieder geöffnet, wenn auch nur eingeschränkt. Wie lange wird es noch dauern, bis wieder Normalität in der Gemeinde einkehrt?

Michler: Das ist ganz schwierig. Eine gewisse Normalität hat sich schon wieder eingestellt. Es gibt aber weiterhin Einschränkungen. Viele Leute sind gereizt, das ist völlig menschlich in dieser Zeit. Wir hoffen auf die Experten, dass wir nächstes Jahr um diese Zeit unser altes Leben wieder zurückhaben.

Auch die Kultur leidet sehr unter dem Virus. Kein Sommertag, keine Kerwe, kaum Konzerte. Wie sehr sorgen Sie sich um die Kultur und um die örtlichen Vereine?

Michler: Wir sorgen uns um alle. Um die Bürger, um die Vereine, um die Kultur. Mit der VHS haben wir wieder einzelne Veranstaltungen im Schlosshof angeboten, das geht im Sommer natürlich leichter als im Winter und wird auch gut angenommen. Finanzmittel können wir als Gemeinde nicht verteilen.

Wird es den Kinder-Weihnachtsmarkt in diesem Jahr geben?

Michler: Das ist noch zu weit weg. Wenn, dann sicher nicht im gleichen Umfang wie bisher. Die Vereine können jetzt zwar wieder die Hallen nutzen, aber sie haben uns die klare Botschaft gesendet, dass sie im Zweifel lieber vorsichtig sind. Das kann ich gut verstehen.

Befürchten Sie eine zweite Welle bei Corona?

Michler: Die Zahlen gehen allgemein hoch, das ist offensichtlich. Der Winter wird bestimmt eine Herausforderung für alle Beteiligten. Man kann sich nur wünschen, dass es keine zweite Welle gibt. Wirtschaftlich wäre das schlimm. Wir tun alles dafür, dass es nicht soweit kommt. Da muss jede Kommune ihre Hausaufgaben machen.

