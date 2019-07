Einschränkungen im Sportzentrum

Die Anlagen und Einrichtungen im Sport- und Freizeitzentrum Edingen-Neckarhausen sind am Samstag, 6. Juli, nur eingeschränkt nutzbar. Gründe sind die große Laufsportveranstaltung „TVE-Sommerlauf“ und das 90. Jubiläum der Handballabteilung im Turnverein 1890 Edingen (TVE), teilt die Verwaltung mit. Ab 9 Uhr beginnen an diesem Tag die verschiedenen Laufwettbewerbe (Start auf der Tartanbahn beim Rasenplatz). Die Feierlichkeiten „90 Jahre Handball“ mit einem Traditionsspiel auf dem Rasenspielfeld folgen in den Nachmittagsstunden. Aufgrund des zu erwartenden Besucheraufkommens sind in den Zufahrtsbereichen zum Sport- und Freizeitzentrum sowie auf den verfügbaren Parkplatzflächen Ordnungskräfte des Veranstalters sowie Streckenposten und Sicherheitskräfte eingesetzt. Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass die Rettungswege unbedingt freizuhalten sind. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.07.2019