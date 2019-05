Einst vom Großherzog genehmigt

160 Jahre Chorgesang feiert der Gesangverein 1859/1897 Neckarhausen am Sonntag, 2. Juni. Zwei klassische Männerchöre waren einst der Ursprung, und doch soll es kein klassisches Sängerfest geben, wie der Vorsitzende Sven Betzold betont: „Wir wollen einen ‚Feiertag‘ für uns und unsere Gäste.“ Gesungen wird natürlich trotzdem, und das reichlich. Zum Freundschaftssingen werden 14 Chöre mit insgesamt rund 400 Sängern erwartet.

Die Chöre gestalten das Programm in der Eduard-Schläfer-Halle, moderiert von Thomas Zachler. Draußen im Freien spielt die Musik über die Mittagszeit. Hier unterhalten die Musikvereinigung Neckarhausen und die Bläserklasse der Realschule Ladenburg die Besucher. Da bekommt der Feiertag Dorffestcharakter. An Bierwagen und Weinstand schenkt der Verein Getränke aus, um die warmen Speisen kümmert sich ein Caterer.

Reich bebilderte Chronik

Einen umfassenden Rückblick auf 160 Jahre Männerchorgesang bietet die gelungene Festschrift, die Christian Rosenzweig und Norbert Bozek zusammengestellt haben. Auf 32 Seiten erfährt der Leser, wie die Chöre entstanden, und wie sich die Vereine im Laufe der Zeit entwickelt haben. Auch mit der Festschrift geht der Verein neue Wege. Statt umfangreicher Texte arbeiten die Autoren mit vielen Bildern und grafischen Elementen. Besonders eindrucksvoll wirkt dabei die Zeittafel, die sich über neun Seiten erstreckt. Die illustrierenden Bilder reichen von der behördlichen Genehmigung des Vereins durch das Großherzogliche Badische Bezirksamt aus dem Jahre 1861 über eine handschriftliche Sängerliste des MGV von 1880 bis hin zu einem gemeinsamen Auftritt beider Männerchöre 2017 im Speyerer Dom, kurz vor der 2018 besiegelten Verschmelzung. Die gedruckte Fassung der Festschrift ist während des Festes kostenlos erhältlich.

Beachtlich, dass ein Verein kurz nach seiner Fusion ein solches Fest auf die Beine stellt. Da erübrigt sich fast die Frage, ob sich der Zusammenschluss ausgezahlt hat. „Die Entscheidung hat sich auf jeden Fall bewährt“, betont der Vorsitzende Betzold: „Wir haben unsere Kräfte gebündelt.“

Neben dem traditionellen Männerchor mit derzeit 55 Sängern gibt es die gemischte Formation „Rocks2gether“ mit fast 40 Aktiven, die aus Germania Rocks hervorgegangen ist. Hoffnung macht außerdem der Kinderchor, der in Zusammenarbeit mit der örtlichen Grundschule gerade erst angefangen hat und beim Fest am Sonntag bereits seine Feuertaufe bestehen muss. Das kleine Ensemble tritt beim Freundschaftssingen am Ende des ersten Teils auf, und man darf gespannt darauf sein.

Ebenfalls ein Kind der Gemeinde ist Fridolin Bosse. Der Junge aus Neckarhausen singt im Knabenterzett des Nationaltheaters Mannheim, das den zweiten Teil des chormusikalischen Programms bereichert. „Die Generalprobe für den Wettbewerb ‚Jugend musiziert‘“, wie Betzold verrät.

Als ältester Verein in Neckarhausen ist der Gesangverein 1859/1897 „fester Bestandteil des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens unserer Gemeinde“, stellt der Vorsitzende stolz fest: „Generationen von Mitgliedern haben das damals Begonnene durch Höhen und Tiefen gesteuert und sich dabei immer in den Dienst des Gesangs gestellt.“ Aber auch das Laienschauspiel wird seit Jahrzehnten gepflegt. 160 Jahre Gesangverein, das ist „eine bemerkenswerte Zeitspanne, auf die zahlreiche Sängerinnen und Sänger stolz zurückblicken können“, findet Bürgermeister und Schirmherr Simon Michler: „Mit der Fusion zu einem Gesangverein wurden die Weichen für eine erfolgreiche musikalische Zukunft in Neckarhausen gestellt.“

Info: Chronik und Fotostrecke: morgenweb.de/neckarhausen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.06.2019