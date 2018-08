Einstieg ins Boulespiel

Anzeige

„32 Kinder, das ist doch eine Superzahl“, freute sich Gerhard Hund, der Vorsitzende des Boule-Clubs Edingen-Neckarhausen (BCEN), über die Beteiligung am Ferienprogramm. Super deshalb, weil problemlos 16 Doublette-Teams gebildet werden konnten. Diese „boulten“ um den „Flohdobbser-Pokal“ des Clubs als Hauptgewinn. Bei der Siegerehrung zum Abschluss setzte der Club mit Pokalen für die Sieger sowie Medaillen für alle, die dabei waren, echte Glanzpunkte.

Einführung in die Regularien

„Zum Glück sind ein paar Wolken am Himmel, so lässt es sich hier gut aushalten“, stellte der Vorsitzende fest. Dass bei bestem Schwimmbadwetter mehr als 30 Kinder auf das Boulodrome gekommen waren, beweist das Interesse am Kugelsport. Zur Einführung in die Regularien wurden zunächst größere Gruppen gebildet, bevor sich die Teilnehmer dann in Zweier-Teams formierten.

„Bei uns kommen namentlich erst einmal alle in den Topf, danach werden die jeweiligen Partner einander zugelost, diese Vorgehensweise hat sich bewährt“, bemerkte der BCEN-Chef und fügte an: „Auf diese Weise bleibt niemand sitzen, es kommen alle zum Zug und ins Spiel.“