Elias sorgt für instruktive Luftbilder

Einen solchen im wahrsten Wortsinne brisanten Einsatz hat der junge Elias seine Drohne wohl noch nicht fliegen lassen: An jenem frühen Abend kreist das Gerät jedoch über den qualmenden Ruinen einer Gartenhütte in Edingen. Und nebenbei liefert der zwölfjährige Sohn eines „richtigen“ Piloten damit den professionellen Brandschützern der Feuerwehr nützliche Erkenntnisse.

Es ist Samstag, 17.20 Uhr, als die Freiwillige Feuerwehr von Edingen-Neckarhausen alarmiert wird. Passanten haben ein Feuer im Edinger Feld ausgemacht; sogar von der Autobahn 656 aus ist es noch deutlich zu sehen. Unter Einsatzleitung des Vize-Kommandanten Marcus Heinze rücken die 14 Brandschützer in vier Fahrzeugen aus. Schon von weitem sehen auch sie die Rauchwolke, müssen jedoch erst noch eruieren, wo deren genauer Ursprung liegt.

Sie finden ihn schließlich in der Kleingartenanlage am Stangenweg. Vor Ort berichten Passanten den Brandschützern, sogar eine oder auch zwei Explosionen gehört zu haben. „Da war natürlich zunächst Eigenschutz angesagt“, erzählt Heinze. So wird erst von außen gelöscht.

Wasserzufuhr organisieren

Und auch dies wird eine Herausforderung, wenn auch nur eine von den Profis der Wehr oftmals ebenso geübte wie in Einsätzen umgesetzte. Denn vor Ort ist kein Wasser vorhanden. Es muss vom Hydranten im Starenweg herangeschafft werden, in etwa 100 Metern Entfernung, mit einer entsprechend langen Leitung. „Der Brand an sich war dann schnell gelöscht“, berichtet Heinze. Doch dann geht es an die Feinarbeit, die Klärung der Fragen: Sind weitere brennbare Stoffe vor Ort? Gibt es Glutnester? Mit der Wärmebildkamera wird die Ruine untersucht und gemeinsam mit der Polizei abgegangen, die denn auch die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt, die allerdings noch ungeklärt ist.

Und da kommt Elias ins Spiel. Feuerwehrmann Hannes Steffen Henn, ein Nachbar seiner Eltern, kommt mit ihm ins Gespräch. Ob er die Ruine denn mal „überfliegen“ dürfe, fragt der Junge. Gerne, sagen die Männer der Wehr: „Denn auch für uns war es ja durchaus interessant, auf dem Bildschirm das Objekt einmal von oben zu sehen“, bekennt Henn: „Und für den Jungen natürlich ein Super-Erlebnis.“ Was sich auch daran erkennen lässt, dass er die Fotos dem „MM“ spontan zur Verfügung stellt – ein Angebot, das natürlich gerne angenommen wird.

Man sieht: Die Hütte, gemauert mit festem Dach aus Ziegeln, wie Heinze erläutert, ist völlig zusammengebrochen und liegt in Trümmern. Die Parzelle ist kein gepflegter Nutzgarten. „Trotzdem legen die vor Ort gefundenen Gegenstände nahe, dass hier reger Betrieb herrscht“, formuliert Heinze vieldeutig.

Nach Einsatz alles desinfizieren

Ein Problem ist zunächst auch, den Eigentümer ausfindig zu machen. Passanten geben Hinweise, die jedoch nicht recht weiterführen. Erst die Rückfrage beim Bauamt der Gemeinde bringt Klarheit. Allerdings kann der Besitzer an jenem Abend nicht mehr erreicht werden.

Nach dem Löschen des Feuers und dem Abgehen der Brandstelle ist im Unterschied zu früheren Zeiten allerdings immer noch nicht gleich Dienstschluss. „Auf Grund der Corona-Pandemie müssen wir nach jedem Einsatz sämtliches Gerät erst eingehend desinfizieren“, berichtet Heinze. Das bedeutet noch einmal gut eine halbe Stunde Nacharbeit. Gegen 19.20 Uhr, knapp zwei Stunden nach der Alarmierung, ist der Einsatz dann aber wirklich beendet.

Auch der darauffolgende Sonntag bleibt für die Brandschützer allerdings nicht ruhig: Sie werden zu einer Türöffnung in die Bismarckstraße gerufen. „Nachbarn haben sich Sorgen gemacht, weil seit längerem dort niemand mehr gesehen wurde.“ Polizei und Wehr rücken an.

Nachdem auch auf das Sturmklingeln keine Reaktion erfolgt, wollen die Rettungskräfte die Tür schon öffnen. Da ertönt der Schnapper, und die Tür geht auf, und eine ältere Person erscheint. Wohlauf. Niemand freut sich in diesem Moment mehr darüber als die Helfer.

