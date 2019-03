Eltern organisieren Kinderflohmarkt

Der Elternbeirat des evangelischen Kindergartens „Wawuschels“ und der Kinderkrippe „Löwenzahn“ in Neckarhausen lädt zu einem Kinderflohmarkt am Samstag, 6. April, von 11 bis 13 Uhr in die Eduard-Schläfer-Halle in der Hauptstraße 356 in Neckarhausen ein. Es gibt Platz für viele Tische und noch mehr Platz zum entspannten Stöbern nach gut erhaltener Kinderkleidung und Spielzeug. Wer mit einem Stand (Tische sind vorhanden) teilnehmen möchte, kann sich unter der Adresse wawuschel-flohmarkt@gmx.de anmelden. Die Standgebühr beträgt zehn Euro. Am Veranstaltungstag gibt es Kaffee und Kuchen, Würstchen und Getränke. red

