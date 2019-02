„Die Ausstellung, die morgen im Neckarhäuser Schloss eröffnet wird, ist mit 75 Bildern meine bisher größte“, lässt Sabine Pohl wissen. Die Künstlerin, die mit ihrer Kunst einst einen Ausgleich zu ihrem beruflichen Alltag schaffen wollte, zählt längst zu den festen Größen in der regionalen Kunstszene. Die gebürtige Pfälzerin, die in Edingen wohnt und in Wachenheim ihr Studio hat, greift aber nicht nur zu Pinsel und Farbe, sie hat auch den sagenumwobenen Elwetritschen Gestalt verliehen.

Diese vogelartigen Wesen die vorzugsweise durch die Pfälzer Weinberge und Wälder geistern, fanden auch Eingang in ein kleines Büchlein das Sabine Pohl unter dem Titel „Elwe-Geschnatter“ – lustige Vogelgeschichten“ verfasst hat. „Das Büchlein ist mehr für den Eigenbedarf gedacht, ich gehe damit in Senioreneinrichtungen, zeige den Senioren die Bilder und lese daraus vor“, berichtet die Künstlerin von ihrem ehrenamtlichen Einsatz. Die kurzweiligen und fantasievollen Geschichten zu den Fabelwesen stammen ebenfalls aus ihrer Feder. Bislang trat sie aber weniger als Elwetritsche-Gestalterin, sondern vielmehr als Malerin in Erscheinung.

Angefangen hatte alles 1994, als sie einen Malkurs an der Volkshochschule belegt hat. Im Laufe der Zeit entwickelte sie ihren ganz eigenen Stil, dem sie 16 Jahre treu geblieben ist. Es waren die deutlich strukturierten Konturen und die Vorlebe für die Farbe Blau, die zum unverkennbaren Markenzeichen von Sabine Pohl geworden sind. Die Serie „BASF-Industriebilder“ bildete den Abschluss dieses ungewöhnlichen Malstils. „Zwischenzeitlich bin ich viel experimentierfreudiger geworden und lasse mich nicht mehr auf eine Stilrichtung festlegen“, betont Sabine Pohl.

Bilder mit Zigarren-Banderolen

So hat sie beispielsweise Drucke ihrer eigenen Bilder zu Collagen verarbeitet. Dazu zählt vor allem das Motiv mit der Neckarhäuser Fähre. Diese Kunstform erinnert ein wenig an Faltbilder mit dem Unterschied, dass das Werk eine festgeformte Struktur aufweist. Neben den Bildern gibt es sogar einen „Fährstuhl“. „Den Original-Stuhl habe ich beim Sperrmüll entdeckt. Der isses, den muss ich haben, daraus mach ich was, kam mir beim Anblick dieses Fundstücks in den Sinn“, gestand Pohl. Das gute Stück musste aber erst einmal trocken geföhnt werden, die Sitzgelegenheit stand zuvor nämlich buchstäblich im Regen. Nachdem das Holz getrocknet war, wurde der Stuhl mit den Fährdrucken beklebt und mit einem Klarlack versehen. Eine heimatliche Inspiration auf der es sich gut sitzen lässt.

Neu sind auch Bilder, die mit Zigarren-Banderolen als einem weiteren Hingucker aufgepeppt wurden. „Eine Freundin von mir hat rund 300 Banderolen gesammelt. Die meisten von ihnen stammen aus dem Jahr 1958, ihr damaliger Chef hat dicke Zigarren geraucht“, verrät die Künstlerin schmunzelnd. Für „Rauchzeichen“ ganz anderer Art sorgt der Klimawandel, der ebenfalls in Pohls Kunst seinen Platz findet. „Ich habe immer gerne Gebirgs- und Gletschermotiv gemalt. Die Malerei ist eine Ausdrucksform mit der man solche existentiellen Probleme anschaulich vergegenwärtigen kann“, ist Sabine Pohl überzeugt.

Abstrakter Malstil

Neben impressionistischen und expressionistischen Darstellungen hat die Künstlerin auch den abstrakten Malstil für sich entdeckt. „Ich probiere vieles aus, in jedes Bild investiere ich Zeit, Gedanken und Ideen, die dann auf ganz unterschiedliche Weise zum Ausdruck kommen“, beschreibt Pohl ihre Vielseitigkeit. Und die macht auch vor den Elwetritschen nicht Halt. Die vogelartigen Gesellen wurden von ihrer Erschafferin mit fremden Federn geschmückt: „Bei dem Federschmuck handelt es sich überwiegend um Putenfedern, die ich, ganz naturnah, bei den Edinger Kleintierzüchtern entdeckt habe“, verrät Sabine Pohl schmunzelnd.

