Emotionale Worte zum Abschied

Pfarrer Matthias Schipke zieht es weiter – nach knapp 14 Jahren verlässt der Geistliche die evangelische Kirchengemeinde Edingen. Sein Dienstsitz ist künftig der Kirchenbezirk südliche Kurpfalz in Wiesloch, hauptsächlich wird er in St. Ilgen arbeiten. Das tat der Geistliche seinen überraschten Schäflein bereits im letzten Oktober kund. Der Stellenwechsel erfolge, erklärte er weiter, in enger Abstimmung mit dem Kirchengemeinderat, Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller, dem Kirchenbezirk und dem Personalreferat im evangelischen Oberkirchenrat. Bis zu seinem Weggang am ersten Februar stehe er aber als Pfarrer und Seelsorger in vollem Umfang für die Mitglieder der Gemeinde zur Verfügung, erklärte Schipke beim gestrigen Abschiedsgottesdienst.

Seine emotionale Predigt behandelte ein Lied, „das mich 15 Jahre begleitet hat und zum guten Freund geworden ist.“ Dessen Text, „in Christus ist mein ganzer Halt. Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund“, verglich er mit einer Busfahrt: „Wer keinen Platz hat, muss sich einen Haltegriff suchen, wenn der Wagen anfährt. Doch wenn der Bus steht, kann man auch mal wieder loslassen.“

Vakanzzeit steht bevor

Schipke, in Köln aufgewachsen und Vater von zwei erwachsenen Söhnen, kam von der Mannheimer Stephanus-Gemeinde, bevor er seinen Dienst in Edingen antrat. Nun sei die Familie „beim Einpacken und die Umzugswagen bereits vorgefahren“, bemerkte die Pfarrgemeinderats-Vorsitzende Birgit Monsler. Auch auf die Gemeinde kommt einiges zu.

Die Stelle müsse ausgeschrieben werden, erklärte Lehmann-Etzelmüller. Sie und Monsler übernehmen in der Zwischenzeit die Leitung der Gemeinde. Bis zum Ausscheiden des Pfarrers würden Gottesdienste, Kasualien, Schul- und Konfirmandenunterricht weiter stattfinden, danach soll ab dem ersten März ein Vertreter übernehmen. Den Konfirmandenunterricht bestreitet bis auf weiteres Bezirksjugendreferentin Carolin Gottfried.

„Auch am Konfirmationstermin wird sich in diesem Jahr nichts ändern“, teilte Lehmann-Etzelmüller mit. „Wenn alle zusammenarbeiten, werden wir hier in unserer Gemeinde auch die Vakanzzeit erfolgreich bestehen“, bat die Vorsitzende der Gemeindeversammlung, Gisela Graß, bei der Gemeinde um Solidarität und aktive Unterstützung.

„Ihre interreligiöse Arbeit hat bleibende Spuren hinterlassen“, lobte Wolfgang Ding vom Pfarrgemeinderat; prägend sei der Ausbau der Kita-Arbeit in Trägerschaft der Kirchengemeinde und der Sozialstation. Bürgermeisterstellvertreter Markus Schläfer bedankte sich im Namen der Gemeinde mit einem Geschenk für die „konstruktive Zusammenarbeit.“ Wolfgang Lieberknecht und Ding überreichten Präsentkörbe von Pfarrgemeinderat und Kirchengemeinde, Lehmann-Etzelmüller verabschiedete den scheidenden Pfarrer mit dem Entsendungssegen. Von Wertschätzung zeugte auch die große Zahl Gläubiger, die sich von ihrem Pfarrer persönlich verabschieden wollten. Der Kirchenchor glänzte zuvor noch mit dem Klassiker „Ich habe dich mit deinem Namen gerufen.“ mic

