Empört über Abholzaktionen

„Unsere Wanduhr geht sowieso nach“, empfing Rolf Feuerstein zu Beginn der Jahreshauptversammlung launig die letzten Nachzügler im Blockhaus. Aber was die Uhr geschlagen hat, wissen der Verein der Vogelfreunde und sein Vorsitzender ohnehin ganz genau.

Die Aktivitäten des 1959 gegründeten Vereines beschränken sich aufgrund des hohen Altersdurchschnittes von annähernd 70 Jahren mittlerweile auf die geselligen Aspekte im Vereinsleben. Die letzte Vogelschau datiert vom Jahre 2006. Volieren hat außer dem Vorsitzenden auch keiner der Vogelfreunde mehr. Feuerstein führt seit über zehn Jahren den Verein und zählt mit seinen 50 Jahren zu den Jungspunden der 75 Mitglieder. In seinem Geschäftsbericht blickte er aber doch zufrieden auf die traditionellen Veranstaltungen des Vereines zurück, darunter Adventscafé, Heringsessen an Aschermittwoch („in gewohnter Qualität“) sowie das Handkäsessen an Karfreitag. Im November gab es noch ein Helferessen als Dank bei „Janni“.

Kleines Plus in der Kasse

Zum beliebten Anlaufpunkt der Bürger avancierte wieder das alljährliche Sommerfest im vergangenen Juli. „Solange wir dieses Fest mit unseren Leuten noch auf die Beine stellen können, ist die Welt noch in Ordnung“, bemerkte Feuerstein. Dazu verfügt man über einen festen Stamm von ca. 15 Helfern, in dem auch Familienangehörige der Vereinsmitglieder aktiv werden.

Vom Gewinn des Sommerfestes profitierte vor allem die von Wernfried Aust ohne Beanstandungen geführte Vereinskasse. „Zur positiven Bilanz trägt auch die Vermietung des Vereinsheimes an Mitglieder für Feiern aller Art entscheidend bei,“ erläutert Schriftführerin Helga Feuerstein. So konnte wieder ein kleiner Überschuss verbucht werden. Nachdem Baldur Winkler die einwandfreie Kassenführung bescheinigt hatte, verkündete er das Ende seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Kassenprüfer. Danach wurde von der „überschaubaren Runde“ (Feuerstein) von zwöf anwesenden Stimmberechtigten die Vorstandschaft einstimmig entlastet. Geehrt wurde in Abwesenheit Wolfgang Jakel für 40 Jahre Treue zum Verein.

Ferienprogramm ohne Verein

Mit Ausnahme der neugewählten Kassenprüferin Karin Daub blieb bei den Wahlen alles beim Alten: Zweiter Vorstand Klaus Dietz, 2. Schriftführerin Ulrike Dietz, erster Beisitzer Hubertus Hallmann und Kassier Wernfried Aust wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Zum Kinderferienprogramm der Gemeinde können die Vogelfreunde in diesem Jahr „mangels Helfer leider nichts beitragen“, bedauerte Feuerstein.

Unter Punkt Verschiedenes zeigten sich die Vogelfreunde entsetzt über Abholzaktionen im Biotop am Aserdamm, den Büschen am Neckarufer unterhalb der Eisenbahnbrücke sowie im Naturschutzgebiet „Neckarplatten: „Das ist eine Schande, und das noch im April, mitten in der Brutzeit.“ Der Vorsitzende der Neckarhäuser Vogelfreunde machte aus seiner Empörung keinen Hehl: „Hecken wurden komplett abrasiert. Brutvögel gibt es da jetzt keine mehr.“

Aus Rücksicht vor allem auf die noch vorhandenen Brutvogelarten, die auf das dichte Buschwerk angewiesen sind, ist die gesetzlich erlaubte Spanne für intensive Rückschnitte auf die Zeit zwischen 30. September und 1. März begrenzt. Schuldig fühle sich laut Feuerstein auf Anfrage weder die Gemeinde, noch die Untere Naturschutzbehörde Rhein-Neckar noch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt.

Das beliebte Sommerfest findet in diesem Jahr am 21. Juli auf dem Vereinsgelände in der Rudolf-Diesel-Straße statt. Der Speiseplan sieht dazu wieder Steaks und Würstchen aus der Region sowie hausgemachten Kuchen vor. Zuvor sind aber noch zum 4. Juni Helfer zur Reinigungs- und Schneide-Aktion auf dem Vereinsgelände aufgerufen.

