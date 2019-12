Ende kam schleichend

Es war im Jahre 1908, als 26 Arbeiter den Arbeiter-Sängerbund Neckarhausen gründeten. Die Chronik auf der Webseite des Sängerkreises Weinheim gibt Auskunft über die Geschichte jenes Vereins, der 111 Jahre später die Noten vielleicht für immer in den Schrank legt.

1947 entstand ein Frauenchor, der sich 1948 mit dem Männerchor zu einem gemischten Chor zusammenschloss. Aus Anlass des 50. Jubiläums wurde 1958 die neue Fahne geweiht. Das Ereignis beging der Chor mit einem Festzug und einem Konzert- und Freundschaftssingen. Das 60-jährige Bestehen feierte der ASB 1968. Eine Theatergruppe spielte von 1948 bis 1980 sehr erfolgreich.

Aus Mangel an Tenor- und Bassstimmen wurde 1984 mit 13 Frauen der Frauenchor ins Leben gerufen, welcher fortan den Arbeitersängerbund repräsentierte. 1994 beging der Frauenchor sein zehnjähriges Bestehen mit einem Konzert. Im Jahr 2010 zählte der Chor immerhin 37 Sängerinnen.

Deutsch-deutsche Kontakte

Freundschaftlichen Kontakte unterhielten die Neckarhäuser zum Frauenchor Reidetal in Halle an der Saale. „Wir waren der erste Frauenchor des Sängerkreises Weinheim, der nach der Wende eine Verbindung in die neuen Bundesländer aufnahm“, erinnert sich Kirsch. Mehrfach trafen sich die beiden Chöre, unter anderem auch auf der Wartburg in Eisenach. Nach über elf Jahren Dirigententätigkeit von Musikdirektor Hellmuth Kaus erhielt der Chor durch die junge Chorleiterin Corinna Schreieck aus Mannheim neuen Auftrieb. Von ihr übernahm Sabine Kneer die Leitung, die sie bis zuletzt innehatte.

Das Ende des Frauenchors kommt nicht überraschend. „Wenn innerhalb der nächsten fünf Jahre keine neuen Sängerinnen dazu kommen, dann stehen wir tatsächlich vor dem Aus“, sagte Elvira Kirsch bereits 2013 im Interview mit dem „MM“. Es sei eine „schleichende Entwicklung, die sich durch Alter und Krankheit unserer Chormitglieder und dem fehlenden Nachwuchs ergab und die uns selbst erst in den letzten Jahren so richtig aufgefallen ist“, stellte sie damals fest. hje/red

