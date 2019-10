Entschieden zugepackt

Das Ende der seit mehr als fünf Jahrhunderten betriebenen Fähre in Neckarhausen schien bereits nahe, doch das alte Kulturgut soll nicht untergehen. Edingen-Neckarhausens Bürgermeister Simon Michler hat deshalb nicht lange gezögert und innerhalb weniger Wochen einen Plan erstellt, mit dem die Schwimmbrücke zumindest bis 2025 gerettet werden kann. Diese Entschlossenheit verdient Lob und Respekt, und das bekommt Michler von allen Seiten.

Zwar muss der Gemeinderat erst noch zustimmen, doch dafür gibt es klare Signale. Auch deshalb fiel es dem Bürgermeister leicht, so entschlossen an die Sache heranzugehen. Dass auf der anderen Seite des Neckars ein Nachbar sitzt, dem die Fähre ebenso ein Herzensanliegen ist, macht die glücklichen Umstände komplett. So wird der Erhalt der Fähre zu einem Musterbeispiel für gelungene Kommunalpolitik und gemeindeübergreifende Zusammenarbeit.

Der Fortbestand der Fähre als wichtige Verkehrsverbindung ist allerdings nur eine Seite der Medaille, die Zukunft des Fährhäuschens die andere. Auch hier zeigt sich Michler entschlossen, nicht nur zu verwalten, sondern auch zu gestalten. Ein Kiosk könnte hier entstehen, vielleicht sogar ein kleines Café. Und um die Betreuung könnte sich ein Förderverein kümmern, dessen Gründung für Anfang 2020 geplant ist. Ein Beispiel, das sich bei Schlosspark und Schlösschen bereits bewährt hat. Gut, dass Michler diese Gelegenheit beim Schopfe packt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019