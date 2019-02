Erdreich wird abgetragen

„Keine Kita auf einer Altlast“, steht auf den Flugblättern, die der örtliche Naturschutzbund (NABU) am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung in Edingen-Neckarhausen verteilte. Die Verfasser verweisen auf Untersuchungen, die in Boden- und Tiefenproben „bedenkliche Giftstoffe wie Arsen, Blei, Zink und Cyanide“ feststellten. Der Fraktionsvorsitzende der Offenen Grünen Liste (OGL), Thomas Hoffmann, hatte im Sommerinterview mit dem „MM“ von einer „tickenden Zeitbombe“ gesprochen.

„Die Gesundheit der Kinder und der Mitarbeiter muss an erster Stelle stehen“, fordert der NABU. Das sieht man im Rathaus ganz genauso. Seit 1895 als Kiesgrube entstanden, wurde die bis zu zehn Meter tiefe Grube in den Jahren 1945 bis 1956 als Deponie genutzt. Neben Aushub und Bauschutt kam auch Müll aus den benachbarten Unternehmen wie Fulmina in das große Loch.

60 Zentimeter in die Tiefe

Um Gefahren auszuschließen, ließ die Gemeinde ein umfangreiches Gutachten erstellen. „Sowohl im Bebauungsplanverfahren als auch bei der späteren Baugenehmigung wurden das Gesundheitsamt und die Bodenschutzbehörde beim Rhein-Neckar-Kreis beteiligt“, betont Bürgermeister Simon Michler. Die Gutachter empfahlen, den Boden bis zu einer Tiefe von 35 Zentimetern auszutauschen.

Um auf der sicheren Seite zu sein, schlugen die Behörden vor, 60 Zentimeter auszubaggern und durch unbelastetes Material zu ersetzen. Was ursprünglich nur für den Sandkastenbereich gefordert war, wird jetzt im kompletten Außenbereich gemacht. Die Architekten schätzen, dass insgesamt rund 1100 Kubikmeter Material ausgehoben und entsorgt werden müssen. Die Kosten dieser Altlastensanierung beziffert die Gemeinde auf rund 50 000 bis 60 000 Euro. Die Stellungnahmen der Behörden und Auszüge des Gutachtens liegen dem „MM“ vor. Auch dem Elternbeirat der Kita wurden sie zur Verfügung gestellt. hje

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019