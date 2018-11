Erlös fließt an Schule in Afrika

In der „Advents-Werkstatt“ der ökumenischen Tanzania-Gruppe wird derzeit fleißig geschafft. Schließlich will man am Donnerstag, 29. November, ein breites Sortiment an adventlichem Grünschmuck in der Alten Schule anbieten. Wer sich und anderen eine Freude bereiten und zugleich Gutes tun will, der kann mit dem Kauf von Tür- und Zimmerkränzen sowie nützlichen und fair gehandelten Dingen die Arbeit der Tanzania-Gruppe unterstützen.

Ein Teil der Adventskränze, die in der Alten Schule angeboten werden, sind bereits vorbestellt. Wer mochte, konnte vorab das Dekor an „seinem“ Kranz bestimmen. „Der Trend bei den Adventskerzen geht wieder hin zum klassischen Rot“, stellt Elisabeth Höller, die Initiatorin der Gruppe fest. Neben ihr sind Petra Madinger, Ulrike Schmidt, Annemarie Feuerstein, Katrin Grote und Nicole Hertel kreativ aktiv. Letztere bastelt erstmals im grünen Bereich mit. „Mir macht diese ehrenamtliche Arbeit Spaß, und man kann damit zugleich etwas Gutes bewirken“, kommentiert sie ihren Einsatz im kreativen Grün-Team. Man habe wieder zahlreiche Vorbestellungen an Kränzen gehabt, freute sich Elisabeth Höller über die Nachfrage. Es blieben aber noch genügend Adventskränze und Gestecke „zur freien Auswahl“.

Die Kranzgestalterinnen verarbeiten gerne passende Accessoires aus Küche, Garten und Wald als naturnahe Zierrat. „Unsere Kundschaft schätzt diese Form der Gestaltung“, weiß Ulrike Schmidt. Sie wurde einst beim Hagebutten-Sammeln entdeckt und gleich für die Gruppe geworben. Zu den kulinarischen Rennern beim Adventsmarkt zählen hausgemachte Marmelade „quer durch den Garten“, Fair-Trade-Schokolade in diversen Geschmacksrichtungen sowie Plätzchen aus dem eigenen Backofen als beliebte „Leckerli“. Leckeres Selbstgebackenes gibt es auch in der Cafeteria, die als gemütlicher Treffpunkt dient. Kaffee zu trinken, ist ja nicht nur genussreich. Es kann in fair gehandelter Form Schluck für Schluck mithelfen, die Welt ein bisschen gerechter zu gestalten.

Mit dem Erlös aus dem Adventsmarkt-Verkauf will man dieses Mal besonders die im Bau befindliche Labor- und Pflegeschule in Litembo unterstützen, die der Klinik angegliedert ist. „Es ist wichtig die Leute vor Ort auszubilden und ihnen Arbeit im eigenen Land zu verschaffen“, ist Elisabeth Höller überzeugt. Auch die Schulgeld-Kasse soll von den Einnahmen profitieren. „Weiterführende Schulen kosten in Tanzania Geld, und Bildung ist gerade auch in Afrika das wichtigste Kapital, das man jungen Leuten mit auf den Weg kann. Wir fördern Menschen und Einrichtungen gezielt und nicht nach dem Gießkannen-Prinzip“, betont die Initiatorin und fügt an: „Unsere Hilfe erfolgt zwar nur im kleineren Rahmen, aber dafür kommt sie an den richtigen Stellen an.“ fer

