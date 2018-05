Erlös fließt in die Anlage

Anzeige

„Auch wenn weniger radelnde Feiertagsausflügler unterwegs waren, der Zuspruch war gut und die Mühen haben sich bei unserem traditionellen Vatertags-Grillfest wieder gelohnt“, bilanzierte Erwin Ferlik. Der Kassenwart der Neckarhäuser Kleingärtner saß über die Mittagszeit selbst an der Bon-Kasse. Neben Essen und Trinken genoss der ein oder andere auch einen Rundgang durch die grüne Idylle, verbunden mit einem Besuch im Garten der malenden Hobbygärtnerin Alexandra Voigt.

Bevor der Regen einsetzte, hatte sie ihr grünes Revier zur Präsentation ihrer Werke genutzt. „Die kleine Ausstellung war eine Premiere, die gut ankam“, freute sich Kleingärtner-Chef John Fischer. In der schmucken Laube der Kleingärtner saßen die Gäste derweil gemütlich beisammen und waren vor Regen geschützt.

Da schmeckten Jägerbraten, Steaks, Bratwurst und Pommes noch mal so gut. Bei der Bewirtung sei man mit moderatenPreisen und Qualität von ortsansässigen Betrieben wieder nach bewährtem Konzept verfahren, erklärte Erwin Ferlik als Chef-Logistiker in Sachen Einkauf. Und das kommt bei den Leuten an und spricht sich herum, ist Ferlik überzeugt. Damit alles rund lief, waren etwa 40 Helfer im Einsatz.