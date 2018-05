Erneut ein Oktoberfest

Anzeige

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr wird es am 22. September wieder ein Oktoberfest geben. Das hat der Vorsitzende des Karnevalsvereins Kummetstolle (KVK), Timm Hartwig, bei der Jahreshauptversammlung in der Viktoria-Gaststätte angekündigt. Das erfolgreiche Fest stellte in Hartwigs Jahresbericht aber nicht das einzige Highlight dar. Auch die gesamte Kampagne war laut Hartwig ein Renner und habe weiter die „positive Außenwirkung des Vereins“ gefördert.

„Wir hatten ein paar große Feste. Bei Rund ums Schloss konnten wir ein Umsatz-Plus verzeichnen, wir waren beim Drachenbootrennen in Ladenburg aktiv und hatten mit unserem Jubiläumswochenende etwas ganz Großen auf die Beine gestellt“, konstatierte der Vorsitzende. Finanziell sei Letzteres zwar ein Null-Summen-Spiel gewesen, aber dafür konnte man den Event als Riesenwerbung für den KVK verbuchen.

Wahlen beim KV Kummetstolle 2. Vorsitzender: Steffen Schier. Schatzmeister, 1. Kassier: Marion Hartwig 2. Kassier: Ingrid Hauck. 1. Schriftführerin: Bärbel Müller, 2. Schriftführerin: Carmen Kick. Beisitzer: Christian Kick, Kristijan Cukelj, Markus Klaus. fer

Was die Kampagne anbelangt, so bedeutete der Umzug von der TV-Turnhalle in die Eduard-Schläfer-Halle mehr Aufwand. Dennoch habe man alle Veranstaltungen „richtig gut hingekriegt“ und dabei noch einen tollen Gewinn erzielen können. Auch den Sommertagszug mit den Kummetstollen als Mit-Organisator verbuchte Hartwig als gelungen.