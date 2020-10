Erst ein Prozent hat Glasfaser bestellt

Vor rund zwei Wochen hat das Unternehmen Deutsche Glasfaser damit begonnen, in Neckarhausen für sein schnelles Internet zu werben. Rund 90 Bürger waren zu einem ersten Infoabend in der Eduard-Schläfer-Halle gekommen, eine zweite Veranstaltung musste wegen Corona kurzfristig abgesagt werden. Das Interesse ist offenbar rege, die Bereitschaft zu bestellen jedoch weniger. Auf der Webseite wurde am Mittwoch eine Quote von einem Prozent angezeigt, erforderlich sind 40 Prozent, Erst dann soll das Glasfasernetz tatsächlich gebaut werden. Ein Büro zur Beratung hat die Deutsche Glasfaser im Schloss in Neckarhausen eingerichtet. Hier können Bürger unter Telefon 06203/80 8149 Termine vereinbaren. hje

Info: www.deutsche-glasfaser.de/neckarhausen

