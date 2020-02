Erst fragen, dann mauern

Bevor Bagger rollen, müssen Bauherren einen Antrag stellen. © Emmerich

Wenn ein Bauvorhaben vom Bebauungsplan abweicht oder es gar keinen gibt, dann muss sich der Technische Ausschuss damit befassen und dazu Stellung nehmen. So ist das auch in Edingen-Neckarhausen. Die letzte Entscheidung liegt indes jeweils bei der Baurechtsbehörde im Landratsamt. Wenn aber gebaut wird, bevor der Antrag auf dem Tisch liegt, sorgt das regelmäßig für Ärger. So auch in der jüngsten Sitzung des Ausschusses.

„Ein Exempel statuieren“

„Die Leute bauen erst und stellen dann den Antrag. Da müsste man ein Exempel statuieren“, forderte Roland Kettner von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL). „Das können wir so nicht durchgehen lassen“, pflichtete ihm Edgar Wunder (Linke) bei. Von einer „schlechten Entwicklung“ sprach auch Bürgermeister Simon Michler. „Geht denn da vom Bauamt niemand vorher vorbei?“, wollte Kettner wissen. Man gleiche nur mit dem Bebauungsplan ab, erhielt er von der Verwaltung zur Antwort. Im konkreten Fall ging es um einen Container, der in der Mannheimer Straße als Lager aufgestellt worden war. Darüber soll nun erst nach einer Ortsbesichtigung entschieden werden. Auch in zwei weiteren Fällen entschied der Ausschuss, dass er sich zuerst vor Ort ein Bild von den Vorhaben machen will, bevor er ein Votum abgibt.

Gärten bleiben geschützt

Keine Probleme hatte der Ausschuss mit der Umnutzung einer vorhandenen Scheune in der Hauptstraße in Edingen zu Wohnzwecken. Auch ein Neubau an gleicher Stelle kann sich das Gremium vorstellen. Grundsätzlich bleibt es aber dabei, dass „die rückwärtigen Bereiche aus städtebaulichen Gründen nicht weiter eingeschränkt werden“.

Positiv sieht die Gemeinde den Bau eines Mehrfamilienhauses in den Wingertsäckern. „Wir würden uns über vier bis fünf neue Wohneinheiten freuen“, sagte Bürgermeister Michler. Sogar rund 30 neue Wohnungen soll es in einem Neubaukomplex in der Neckarhausener Straße in Neu-Edingen geben. Wegen der Nähe zur Autobahn verwies Thomas Hoffmann (OGL) auf die Notwendigkeit von passivem Lärmschutz. „Die Lärmschutzwand wird höher als das Gebäude“, beruhigte ihn sein UBL-Kollege Stephan Kraus-Vierling. hje

