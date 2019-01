„Es menschelt auf allen Seiten“

Fast drei Jahre lang war sie als erste Integrationsbeauftragte tätig, heute absolviert Sina Montassere (31) ihren letzten Arbeitstag im Dienst der Gemeinde Edingen-Neckarhausen. Ihr von Anfang an befristeter Vertrag endet, und auf eigenen Wunsch verlässt sie die Gemeinde acht Wochen früher als geplant. Aus privaten Gründen. Denn gemeinsam mit ihrem Mann will sie eine Weltreise unternehmen.

Wo immer sie in diesen Tagen auftaucht, begegnet man ihr mit großer Herzlichkeit. Dass sie künftig nicht mehr da ist, an den Gedanken muss man sich erst einmal gewöhnen. Denn sie ist so etwas wie die gute Seele für die Geflüchteten und für jene Ehrenamtlichen, die bei der Betreuung helfen. Fast drei Jahre lang war sie in der Gemeinde im Einsatz. Anfangs ging es vor allem darum, den Übergang von der vorläufigen in die Anschlussunterbringung zu managen.

Wohnanlage mitgeplant

Anfangs war ein Gebäude in der Dieselstraße dafür im Gespräch. „Ein recht ambitioniertes Vorhaben“, sagt Montassere rückblickend. Bekanntlich kam es nicht zum Tragen. Stattdessen entstand die Wohnanlage an der Mannheimer Straße, die im vergangenen Sommer bezogen werden konnte. „Ich habe die komplette Planung und den Bau der Anlage begleitet“, bilanziert die engagierte junge Mitarbeiterin. Im Vorfeld habe sie sich mit ihren Kollegen viele ähnliche Objekte angeschaut, ehe die Entscheidung für die Holzmodulbauweise erfolgte. „Das war ein total neues Feld für die Gemeinde, ich habe dabei viel gelernt“, stellt Montassere fest.

„Am Anfang wusste ich nicht ,was auf mich zukommt“, sagt sie zurückblickend. Direkt von der Uni abgegangen, musste sie im Beruf große Flexibilität an den Tag legen. „Alle menscheln, ob Geflüchtete oder Bürger“, fasst sie eine Erkenntnis zusammen: „Das bringt einen zurück in die Realität.“

Zu dieser Realität zählt auch die Arbeit, die der Gemeinde noch bevorsteht. 250 Menschen befinden sich derzeit in der Anschlussunterbringung, weitere 50 müssen bis Ende des Jahres untergebracht werden. Die Wohnanlage am Nussbaum bietet nur für ein Drittel der Geflüchteten Platz, der Rest findet dezentral eine Bleibe, also verteilt auf die Gemeinde.

„Ich habe meine Arbeit bis zum letzten Tag gerne gemacht“, stellt Sina Montassere mit einem Lächeln im Gesicht fest, und niemand würde daran zweifeln. Was sie besonders schwierig fand? „Menschen für Projekte zu begeistern“, verrät sie und stellt zugleich ein wenig selbstkritisch fest: „Wir müssen wegkommen von unserem Helfersyndrom.“ Entscheidend sei es, zu sehen, was die Geflüchteten wirklich brauchten.

Die studierte Friedens- und Konfliktforscherin hat in den vergangenen drei Jahren viel gelernt über fremde Länder, über deren Menschen und ihre Gebräuche. Ihr Wissensdurst ist damit allerdings längst nicht gestillt. „Ich würde gerne promovieren“, verrät sie. Das genaue Thema steht zwar noch nicht fest, aber für die scheidende Integrationsbeauftragte ist klar, dass es dabei definitiv um die Flüchtlingsproblematik geht: „Das finde ich total interessant.“

