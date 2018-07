Es wartet ein heißer Job

Anzeige

Mit der Verlagerung des Gockelfestes, 1999, auf die neu geschaffene Zuchtanlage im Sport- und Freizeitzentrum verbesserten sich auch die Rahmenbedingungen. Es ist alles vor Ort, was zur Durchführung des Gockelfestes benötigt wird. Rund 70 Helfer sind an den drei Tagen im Einsatz. Viele von ihnen sind „Helfershelfer“ die von den Aktiven „angeworben“ werden. „Ohne solche Helfer könnten wir einpacken, ein Fest dieser Größenordnung wäre dann nicht zu stemmen“, erklärt Gerhard Stein. Außer im Festzelt ist man auch in der angrenzenden Halle sowie in der idyllischen Gartenwirtschaft auf den Ansturm der Gäste gerüstet. In der Hähnchen-Bräterei wird an den drei Festtagen im Schichtbetrieb gearbeitet. Den Herren an den geräumigen Fritteusen steht ein wahrhaft „heißer Job“ bevor. Zuvor werden die frischen Qualitätshähnchen noch einmal nachgeputzt und von überschüssigem Fett befreit. Bevor sie außen kross und innen saftig auf den Tisch kommen, erhalten sie noch die vereinseigene Würzmischung als „Puder“.

Der Erlös aus der Veranstaltung fließt in den Erhalt der Anlage, die von der Bevölkerung gerne als beliebtes Naherholungsziel genutzt wird.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.07.2018