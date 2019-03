Europakandidaten auf NABU-Exkursion

Der Naturschutzbund (NABU) Edingen-Neckarhausen lädt die Kandidaten zur Europawahl in die Gemeinde ein. Treffpunkt zur Exkursion ist am Samstag, 16. März, um 11 Uhr vor der Goethestraße 88 in Edingen. Der NABU verweist in seiner Einladung auf eine Umfrage in der Gemeinde, bei der 85 Prozent der Bürger angegeben hätten, dass ihnen die Umwelt sehr wichtig sei. Zum Thema „Artenvielfalt in der Agrarlandschaft?“ will der NABU die Bewerber durch ein kleines Gebiet führen, das von landwirtschaftlichen Flächen geprägt ist. Dabei soll es Gelegenheit zum Dialog zwischen Kandidaten und Bürgern der Gemeinde geben. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.03.2019