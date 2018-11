Ex-Feinde jetzt Freunde

Ursprünglich war die Verschwisterung bereits in der Partnerschaftswoche in Edingen-Neckarhausen vorgesehen, jetzt wurde sie doch im französischen Plouguerneau vollzogen. Aus Anlass der Gedenkfeier zum 100. Jahrestag des Weltkriegsendes reichten sich der deutsche Sozialverband VdK und der französische UNC die Hände und unterzeichneten eine Freundschaftsurkunde.

Die UNC (Union Nationale des Combattants) und den Sozialverband VdK Deutschland verbindet nicht nur die Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg als Organisation, die sich für ihre Mitglieder in sozialen Angelegenheiten gegenüber Verwaltungen und Gerichten einsetzt. Sie gleichen sich auch im strukturellen Aufbau. Vor knapp 50 Jahren initiierte der Vorsitzende Josef Bach vom VdK Neckarhausen schon einmal eine Freundschaftsurkunde mit der UNC. Achim Wirths, sein Nachfolger an der Spitze des VdK Edingen-Neckarhausen, erneuerte diese nun. Von den französischen Freunden kam die Idee, die Unterzeichnung in den Rahmen dieser Gedenkfeier einzubinden.

In seiner Rede führte Wirths den Begriff der „Erbfeindschaft“ ad absurdum, da ein solches Gen in der menschlichen DNA nicht existiere. Er stellte heraus, dass nicht der kämpfende Soldat schuld an den Kriegen gewesen sei, die Verantwortlichen fänden sich in Palästen und Vorstandsetagen. Der Kampf für soziale Gerechtigkeit sei zugleich ein Kampf für den Frieden, denn: „Ein satter Mensch, ein gebildeter Mensch, ein Mensch mit guter und gut entlohnter Arbeit, ein in seinem Umfeld integrierter Mensch wird nur schwerlich davon zu überzeugen sein, die Waffen gegen seine Mitmenschen zu erheben.“ Großer Applaus folgte seinen Schlussworten: „Der Liebe zur Macht kann nur mit der Macht der Liebe und Freundschaft entgegnet werden. Nie wieder Krieg! Empört Euch!“ red

