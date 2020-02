Fabian Straubmüller neuer Medienbeauftragter

Dass der Anglerverein Edingen eine intakte Gemeinschaft ist, wurde bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim deutlich. Der Verein leidet nicht unter Helfermangel, bringt sich aktiv im Dorfleben ein und ist seitens der Vorstandschaft gut aufgestellt.

Zunächst informierte Vorsitzender Uli Ding über die Aktivitäten im abgelaufenen Geschäftsjahr. Dazu zählten mehrere gut besuchte Fischessen mit dem traditionellen Backfischfest und der Krönung von Fischerkönig Markus Hochlenert als Jahreshöhepunkt. „Was mich als Vorsitzender besonders freut, ist die Tatsache, dass wir 105 Helfer innerhalb von 14 Tagen zusammenhatten“, betonte Ding, der zugleich Chef-Logistiker des Anglervereins ist. Positiv bewertete er auch den Umbau des ehemaligen Vorstandszimmers der Rhein-Neckar-Pachtgemeinschaft (RNPG), die im Vereinsheim integriert war. Nach deren Auszug wurde die Räumlichkeit generalsaniert und dient jetzt als Geschäftsstelle des Anglervereins.

Lob für Webmaster

„Der Umbau erfolgte fast komplett in Eigenregie, von mir und meinem Stellvertreter Heiner Brosius wurden fast 400 Arbeitsstunden geleistet, zudem waren Thomas Unterkircher und Fabian Straubmüller zur Stelle wenn sie gebraucht wurden“, konstatierte Ding. Der 22-jährige Straubmüller ist aber nicht nur handwerklich begabt, er ist auch in der digitalen Welt Zuhause. „Dank Fabian sind wir seit 2019 auch in den sozialen Medien vertreten. Er hat eine tolle Seite aufgezogen mit wöchentlich aktuellen Berichten“, lobte der Vorsitzende den neuen Webmaster.

Gut angenommen wurde auch der neu initiierte Anglerstammtisch im Vereinsheim, während Linde Ding nach 55 Jahren die Organisation der Frauenweihnachtsfeier abgegeben und in Petra Kirchknopf und ihrem Team eine Nachfolgerin gefunden hatte. Getrübt wurde der Jahresausklang von einem massiven Wasserschaden in der Küche des Vereinslokals, dessen Schadenshöhe von Uli Ding mit 10 000 Euro beziffert wurde.

Ums Geld ging es auch im Bericht von Kassier Galin Haralambow der eine ausgeglichene Kassenlage vorweisen konnte. Seitens der Kassenprüfer bescheinigte Wolfgang Odenwald eine einwandfreie Kassenführung. Sportwart Achim Riemensperger listete die verschiedenen Aktivitäten am Fluss auf. „Es wurden über 80 Kilogramm Rotaugen gefangen, damit haben wir auch wieder mehr Backfische für unsere Fischessen“, bilanzierte Riemensperger. Der schwerste Fisch in der abgelaufenen Saison war ein 1746 Gramm schwerer Döbel, den Fabian Straubmüller gefangen hatte. Riemensperger wurde bei den Aktiven Vereinsmeister, bei den Senioren holte sich Dieter Schläfer den Vereinsmeistertitel.

Auf der Suche nach „einem guten Mann, der uns bei der Jugendarbeit tatkräftig unterstützt“, sind die beiden Jugendwarte Dieter Schläfer und Helmut Schrom. „Bei uns ist immer was los“, informierte Dieter Schläfer über die Aktivitäten der Jugend. Nachdem man neue Verhaltensregeln aufgestellt hatte, ist im Edinger Ried wieder Ruhe und Frieden eingekehrt, berichtete IG-Vertreter Karl Schläfer.

Der Interessengemeinschaft Edinger Ried gehören neben dem Edinger Anglerverein auch jene aus Neckarhausen und Schwetzingen an. Ab 2021 werden die Angelkarten für den Ried-See um fünf Euro erhöht, informierte Schläfer. Als Ergänzung für die Vorstandschaft wurde Fabian Straubmüller einstimmig zum neuen Medienbeauftragten des Vereins gewählt. fer

