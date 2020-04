Fähre wieder in Betrieb

Ab Mittwoch 11 Uhr verkehrt die Fähre wieder. Hans-Jürgen Emmerich (hje)

Die Fähre zwischen Neckarhausen und Ladenburg nimmt ihren Betrieb am Mittwoch, 29. April, um 11 Uhr wieder auf. Das teilt die Gemeinde Edingen-Neckarhausen mit. Sie hat das Schiff von der Fährgemeinschaft übernommen und auf der Werft überholen lassen und betreibt es ab sofort in kommunaler Regie. Den offiziellen Startschuss dafür geben die Bürgermeister Simon Michler (Edingen-Neckarhausen) und Stefan Schmutz (Ladenburg) ebenfalls am Mittwoch.

„Die Zeit des Wartens ist nun vorbei“, freut sich Florian König, der Vorsitzende des neu gegründeten Fördervereins Fähre, und bittet zugleich um Unterstützung. König ist unter Telefon 06203/4202123 oder per E-Mail (Finshi-koenig1989@web.de oder info@faehre-neckarhausen.eu) erreichbar. Die Internet-Adresse faehre-neckarhausen.eu hat sich der Verein bereits gesichert, eine Homepage ist in Vorbereitung. hje

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.04.2020