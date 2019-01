Fährfrau: „Bisher sind die Ausfälle noch zu verkraften“

Was machen Fährleute, wenn ihre Fähre wegen Hochwassers am Ufer bleiben muss? Nichts, denkt der Laie. Und damit liegt er falsch. „Wir haben Arbeit genug. Ich komme gerade von der Fähre zurück“, erzählt Martina Kreuzer dem „MM“ am Mittwochmorgen. Sie gehört zu den zwölf Fährleuten – sechs davon sind übrigens Frauen.

„Wir müssen täglich zwei Mal nach der Fähre schauen“, erläutert sie. Denn wenn das Wasser steigt, muss die Fähre aus der Strömung heraus und weiter aufs Land gezogen werden. „Und wenn der Pegel sinkt, lässt man sie weiter in den Fluss hinein, damit sie nicht aufsetzt.“ Zudem entfernen die Fährleute den Schlamm an der Anlegestelle, ebenso das Treibholz. „Momentan kommen viele Weihnachtsbäume angeschwommen“, ist Martina Kreuzer aufgefallen.

Fahren bei Hochwasser geht gar nicht. „Da ist die Strömung zu stark“, erklärt die Fährfrau. Zudem käme das Boot in Ladenburg nicht richtig ans Ufer. Und für die Autos wäre es unmöglich, auf die Fähre zu gelangen. Schließlich übt Hochwasser starken Druck auf die Führungskette aus. Wenn die reißt, wird die Fähre abgetrieben. Auch bei Nebel macht die Mannschaft Pause, weil die Sicht fehlt. „Es ist eben ein Beruf, der in freier Natur ausgeübt wird“, meint Martina Kreuzer.

Eine Hauptberufliche

Allerdings: Wenn die Fähre nicht verkehrt, fehlen auch die Einkünfte. Im jungen Jahr war das an sechs Tagen der Fall. „Bisher sind die Ausfälle noch zu verkraften. Wir hatten aber schon vier Wochen lang Hochwasser“, zeigt sich Martina Kreuzer noch gelassen. Jedes Jahr müsse man mit Advents- oder Weihnachtshochwasser leben.

Es gibt eine hauptberufliche Fährfrau, die anderen elf Aktiven der Gemeinschaft bringen Passagiere und Fahrzeuge nebenberuflich über den Neckar. Martina Kreuzer beispielsweise ist Einzelhandelskauffrau und legt ihre Schichten so, dass sie auf dem Boot arbeiten kann. „Ich mache das sehr gern“, betont sie. Auch ihr Vater Karl Kraus und sein Bruder Alfons waren lange dabei. „So vererbt sich das immer weiter.“ Die Fähre bei Neckarhausen soll es schon im Mittelalter gebeben haben. Momentan gehören der Fährgemeinschaft sieben Familien an.

Voraussichtlich heute kann die Fähre wieder ablegen. Doch zuvor muss die Führungskette vom Grund des Flusses hochgeholt und wieder am Boot befestigt werden. Tief unten im Wasser bleibt an ihr nämlich kein Treibholz hängen, das sie irgendwann zerreißen würde.

Froh ist die Fährfrau über die Informationen, sie sie via Interne abrufen kann. So könne sie heute mühelos die Pegelstände erfahren. „Früher ging es nach Augenmaß.“ Ein Erfahrungswert wird aber nach wie vor genutzt: Wenn am Pegel Gundelsheim beispielsweise 3,8 Meter gemessen werden, dann ist das Wasser nach sechs Stunden in Neckarhausen angelangt. Sieht die Fährfrau in der neuen Neckarbrücke, mit deren Bau bald begonnen wird, eine Gefahr? Martina Kreuzer: „Wir haben schon Befürchtungen, dass wir weniger zu tun haben. Aber wir müssen eben abwarten, wie es kommt.“

