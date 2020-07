Familie Kuss übernimmt

Die neuen Pächter der „Viktoria“: Michael und Carla Kuss. Hannelore Schäfer

„Wir sind auch ohne offizielle Eröffnung herzlich aufgenommen worden“, freut sich Michael Kuss. Corona bedingt hatte der neue Wirt der Viktoria-Gaststätte in Neckarhausen zwar auf eine Eröffnungsfeier verzichten müssen aber nachdem die Restaurants unter bestimmten Auflagen wieder öffnen durften, ist der Betrieb gut angelaufen. Sobald sich die Zeiten normalisiert haben wird die Feier nachgeholt, verspricht der Gastwirt schon einmal.

„Die Zwangspause haben wir zur Renovierung genutzt. Alle Räumlichkeiten wurden frisch gestrichen und der Biergarten neu angelegt“, lässt Michael Kuss wissen. Gastraum und Nebenzimmer strahlen jetzt eine angenehme Atmosphäre aus. „Die Ausstattung nahm meine Frau Carla in die Hand, sie hat in ihrer brasilianischen Heimat als Innenarchitektin gearbeitet“, verrät ihr Ehemann. In der Küche darf die südamerikanische Note ebenfalls nicht fehlen. Eine Spezialität sind beispielsweise brasilianische Fleischspieße mit schwarzen Bohnen. Aber auch Klassiker wie Saumagen, Sauerbraten oder Leberknödel kommen auf den Tisch.

Backfisch immer freitags

„Alles hausgemacht“, betont Michael Kuss, der aus der Pfalz stammt. Er ist seit 16 Jahren im Gastgewerbe tätig. Bevor er die Viktoria als neuer Pächter übernommen hatte, führte er das Vereinslokal der Hockenheimer Kleintierzüchter. „Das Umfeld in Neckarhausen ist sehr angenehm und mit der Vorstandschaft des FC Viktoria kommen wir ebenfalls bestens klar“, bemerkt Kuss. Viktoria-Chef Tobias Hertel zählt zu den gerngesehenen Gästen und weiß die Leckereien zu schätzen. „Der Grill-Teller ist sensationell“, lässt Hertel wissen. Aber auch Schnitzel- und Steak-Fans kommen auf ihre Kosten. Für den kleineren Hunger bieten sich diverse Salat-Teller an. Von Dienstag bis Freitag werden zudem Tagesessen angeboten. Donnerstags stehen immer Dampfnudel und freitags stets Backfisch mit hausgemachtem Kartoffelsalat auf der Speisekarte. Die Gerichte können auch abgeholt werden.

Ab 11.30 Uhr bis 22 Uhr gibt es unter der Woche durchgehend warme Küche. Sonntags können die Gäste nach Voranmeldung, zusätzlich zum sonstigen Speiseangebot, an einem üppigen Frühstücksbüffet zugreifen. Montag ist Ruhetag. fer

