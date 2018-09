Farben lösen Bewegung aus

„Deine Bilder sprechen eine schöne Sprache, und diese Sprache spricht mich an“, lautet ein Eintrag im Gästebuch zur Ausstellung „Farben“ von Kerstin Könneker. Angesprochen von Kunst und Künstlerin fühlten sich bereits bei der Vernissage im Schloss zahlreiche Besucher. Die Einführung zur Ausstellung hielt der bekannte Moderator und Publizist Gert Scobel.

„Ich bin mir nicht sicher, ob etwas, das man sagt, wirklich hilft, das besser zu verstehen, was sich zeigt“, bemerkte der Laudator zu Beginn. Beschreiben im klassischen Sinn ließen sich Kerstin Könnekers Bilder ohnehin nicht. Ihre Darstellungsform sei die Abstraktion, Farben ihr Stilmittel. Farbe als Selbstzweck sei nicht formlos, erläuterte Scobel anhand von Beispielen. So ziehe sich das introvertierte Schwarz auch ohne feste Form in sich zusammen, während hingegen Rot expandiere. „Sie können das sehen und fühlen, es sind die eingesetzten Farben, die Bewegung auslösen, sowohl auf den Bildern als auch beim Betrachter“, konstatierte der Moderator und fügte an: „Diese inneren und äußeren Bewegungen auszulösen und zu steuern ist die Kunst, der sich Kerstin Könneker bedient.“

Geburtstagsgeschenk des Mannes

Farben haben nach eigener Aussage schon immer eine große Rolle im Leben der Künstlerin gespielt. Aber erst im Alter von 40 Jahren erfüllte sich für die ehemalige Lehrerin ihr Traum, „sich mit großen Formaten und viel Farbe in eine Scheune einzuschließen“, verriet der Laudator. Es war das Geburtstagsgeschenk ihres Mannes, der sie im Odenwald bei einem Künstler in dessen Atelier einmietete. Das Erstlingswerk wurde übrigens – noch nicht völlig vollendet – gleich vom Fleck weg verkauft. „Wann ist ein Bild fertig, das nichts Gegenständliches verkörpert, sondern nur aus Farbe besteht“, fragte Scobel. Das wisse sie einfach, antwortete Kerstin Könneker. Scobel beschrieb es so: „Erst wenn sich die farblichen Stücke oder Hälften zusammengefunden haben, wenn die Farben trotz aller Spannungen versöhnt sind, ist das Bild fertig.“

Davon konnten sich die Besucher im Anschluss selbst überzeugen. In den Ausstellungsräumen des Schlosses sind mehr als 20 der großformartigen Werke zu sehen. „Es freut mich ganz besonders, dass meine erste eigene große Ausstellung hier im Schloss stattfindet“, betonte die Künstlerin, die seit 2006 mit ihrer Familie in Neckarhausen lebt.

Erster Blickpunkt war das in Südfrankreich entstandene Gemälde „Aix-en-Provence“. Der fulminante Aufbau des Bildes ließ erkennen, dass hier niemand mit feinem Pinsel zu Werke gegangen war. „Tatsächlich verwende ich Metallwerkzeuge wie Spachtel, Rakel und Kellen“, erklärte die Künstlerin. Mit den Werkzeugen trägt sie nach und nach zahlreiche Farbschichten auf der Leinwand auf, die dann in einem schöpferischen Prozess teilweise wieder abgekratzt werden, um so dem Bild eigene Strukturen zu verleihen. Einige Bilder wie „Mare Nostrum“ oder „Warten auf Erich Kästner“ offenbaren zudem oxidierten Eisengrund als Material, das hervorbricht und den Bildern elementare Tiefe verleiht.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.09.2018