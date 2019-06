Farbenfrohe Blumenpracht weist den Weg

Im Wechsel zwischen den vier Pfarrgemeinden feierte die katholische Seelsorgeeinheit St. Martin in Edingen das Fronleichnamfest. Blumen- und Blütenteppiche gehörten zu diesem Fest, bei dem Jesus im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird, traditionell dazu. Seit Jahrzehnten pflegt die katholische Frauengemeinschaft (kfd) Edingen den altehrwürdigen Brauch. Der Blütenteppich vor der Kirche St. Bruder Klaus wurde von den Frauen mit viel Liebe zum Detail und reich an christlicher Symbolik gestaltet.

Am Abend vor den Feierlichkeiten hatte sich eine kleine Gruppe für die Vorbereitungen zum „Blütenzupfen“ in der Halle des Obstbaubetriebs Schneider getroffen. Dabei wurden Stängel und Blattwerk der Pflanzen entfernt, so dass nur die Blüten übrigblieben. „Wir haben ganz viele Rosenblätter in den unterschiedlichsten Farben“, sagte Roswitha Legat und zeigte auf die Blütenpracht, die nach Farben sortiert in verschiedenen Kisten landete. Auch Iris, Gerbera und sogar die ersten Astern fanden sich im blütenreichen Sammelsurium wieder.

Viele der Pflanzen kommen aus den eigenen Gärten, manche Blumen wurden auch gespendet oder zählten zum „Ausrangierten“ eines Blumenladens. „Zum Glück haben wir Herta Kaiser, die zu unseren treuesten Blumenspenderinnen zählt“, freute sich Monika Schneider. Jemand habe auch Frauenmantel in der Halle abgestellt, wies Ursula Weis auf die gelbgrünen Pflänzchen als willkommenes Beiwerk. Für das Eibengrün mit denen die Motive umrahmt werden, sorgte Georg Schneider aus dem reichen Fundus seiner Baumschule.

Um den Blüten Halt zu verleihen und die Konturen der Blumenteppiche zu fixieren, weichten die Frauen zudem Torf ein. „Wir sind ein gutes Team, aber ein paar helfende Hände mehr würden nicht schaden“, räumte Monika Schneider ein und fügte an: „ Man muss auch nicht Mitglied der kfd sein. Wer gerne kreativ ist, ist bei uns immer willkommen.“

Christliche Motive dargestellt

Thematisch seien die drei Stationen, die die Prozession am Fronleichnamstag passiert, von einem Team aus der Seelsorgeeinheit mit „Ich bin der Weg“, „Ich bin das Brot“ uns „Ich bin die Tür“ überschrieben worden, informierte Hildegard Landwehr. „Wir fangen mit der Tür an, die anderen Stationen gestaltet der Kindergarten sowie ein Gemeinde-Team“, erklärte Landwehr weiter. Der Blütenteppich der kfd wies neben dem Portal noch zahlreiche weitere Motive auf. Dazu zählten Kelch, Taube, Brot und Trauben, das Lamm Gottes, der Fisch als Zeichen der ersten Christen sowie Schiff und Regenbogen. Bevor die Motive Gestalt annahmen, breitete Patricia Rendant in der Halle des Obstbaubetriebs die Schablonen mit den Darstellungen aus, anhand derer die Gruppe schon einmal die Reihenfolge der Motive bestimmte.

„Das wird ein langer Weg für unseren Blütenteppich. Ich denke, wir schaffen die zehn Meter vom Treppenaufgang bis zur Kirchentür“, war sich Legat sicher. Der Teppich sollte zwar den Spuren der wandelnden Prozession des Herrn den Weg bahnen, aber ohne dabei der Blütenpracht zu nahe zukommen.

Naturprodukte als Bastelmaterial

Am Fronleichnamstag waren die Frauen schon früh auf den Beinen. Langsam nahm das florale Bild Form an. Das nächtliche Gewitter hatte zudem für weiteres Naturmaterial gesorgt: Aus herabgefallenen Tannenzapfen gestaltete Elisabeth Breitkopf das Brot. „Mancher Weg im Leben ist eben steinig“, erklärte Stephanie Schöfer schmunzelnd während sie eine Wegstrecke mit Kieselsteinen, die geradewegs in die Kirche führte, auslegte.

„Das habt ihr gut gemacht, sieht wirklich toll aus“, lobte schließlich auch Messnerin Anna Gorsky das blütenzarte Kunstwerk der Frauen nach dessen Fertigstellung.

