Fast ein Drittel mehr Straftaten

Die Zahl der Straftaten in Edingen-Neckarhausen ist im vergangenen Jahr um fast ein Drittel gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das geht aus der Kriminalstatistik hervor, die Peter Oechsler, Leiter des Polizeireviers Ladenburg, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorstellte. „Bei vergleichsweise kleinen Fallzahlen wirken sich Änderungen prozentual allerdings besonders drastisch aus“, relativierte er. Eine Steigerung von absolut fast 150 Fällen – von 486 im Jahr 2016 auf zuletzt 633 – sei freilich „eine Hausnummer“, räumte er ein. Zum Vergleich: In Heddesheim stieg die Zahl der Straftaten um knapp 12 Prozent, in Ladenburg sank sie um 11 und in Ilvesheim um 9 Prozent.

Dass man trotz allem auch in Edingen-Neckarhausen noch immer „gut und sicher“ lebt, macht Oechsler vor allem an der Häufigkeitsziffer fest. Diese Kenngröße rechnet die Zahl der Straftaten auf 100 000 Einwohner hoch, und dabei landet die Doppelgemeinde mit 4544 weiterhin klar unter dem Landesdurchschnitt von 5295.

Einbrüche machen Sorge

Oechslers „Sorgenkind“ sind die Wohnungseinbrüche, bei denen Diebe im vergangenen Jahr in 34 Fällen Beute machten (Vorjahr: 24). Der Trend im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim weise hingegen nach unten (minus 30 Prozent). Auch mit der Aufklärungsquote kann der Revierleiter in diesem Deliktfeld nicht zufrieden sein: Kein einziger Täter in Edingen-Neckarhausen konnte demnach gefasst werden. Immerhin jeder Vierte war es im gesamten Einzugsgebiet des Polizeireviers Ladenburg, zu dem außerdem noch Ilvesheim, Heddesheim, Ladenburg, Seckenheim, Friedrichsfeld und Hochstätt gehören. „Wenn wir einen Einbrecher haben, können wir ihm meist gleich mehrere Taten nachweisen. In Edingen-Neckarhausen hatten wir dummerweise niemanden“, erklärt Oechsler, warum es hier große Schwankungen gibt.