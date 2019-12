Fast fünf Millionen auf Pump

Der Umfang ist mit rund 220 Seiten nahezu gleich geblieben, der Inhalt ist ein völlig anderer: Zum ersten Mal in der Geschichte von Edingen-Neckarhausen berät der Gemeinderat am Mittwoch einen Haushalt der Doppik, also der kommunalen Version der kaufmännischen Buchführung.

Für viele Kommunalpolitiker (und für die Presse) ist das eine große Umstellung, weil Vergleiche mit den Vorjahren häufig gar nicht oder nur eingeschränkt möglich sind. Im Mittelpunkt der Finanzplanung steht der Grundsatz der „intergenerativen Gerechtigkeit“, wie es in der Einleitung zu dem Zahlenwerk heißt. Jede Generation soll danach nur das verbrauchen, was sie selbst erwirtschaften kann. Mit anderen Worten: „Das Vermögen der Gemeinde soll nicht verbraucht, sondern für künftige Generationen erhalten werden.“

Eine Botschaft, die auch in den Fraktionen bereits angekommen ist. „Sparsamkeit alleine wird nicht reichen, um die nächsten Jahre überstehen zu können“, schreibt die CDU in einem Beitrag für das amtliche Mitteilungsblatt und verweist darauf, das im Jahr 2020 rund 4,7 Millionen Euro fehlen. Geld, das in Form von Krediten aufgenommen werden muss, wie Benjamin Gerhold aus der Kämmerei auf Nachfrage erläutert. Er arbeitet seit März 2017 bei der Gemeinde und wurde eigens wegen der Umstellung auf die Doppik eingestellt.

Ein Haushaltsvolumen lasse sich im Gegensatz zu früher auch nicht so einfach bestimmen, sagt Gerhold. Beziffern könne man die ordentlichen Aufwendungen im so genannten Ergebnishaushalt, die bei rund 34,6 Millionen Euro liegen. Investieren wird die Gemeinde dem Entwurf zufolge 7,4 Millionen Euro in eigene Maßnahmen und 3,4 Millionen Euro in Vorhaben Dritter. Zu letzteren zählen etwa die Kirchen, die ihre Kindergärten umbauen oder erweitern.

Um das alles zu finanzieren, muss die Kommune nicht nur Kredite aufnehmen, sondern auch Tafelsilber verkaufen: 5,6 Millionen Euro soll der Verkauf von Grundstücken (Neckarhausen Nord, Wingertsäcker, Edingen Südwest) bringen. Die Verschuldung würde damit auf fast 20 Millionen Euro steigen.

Über Details werden die Gemeinderäte am heutigen Mittwoch in öffentlicher Sitzung brüten. Um 17 Uhr beginnt die Zusammenkunft des Gemeinderates. Bevor die Fraktionen den Zahlen der Kämmerei auf den Grund gehen, müssen sie sich zum zweiten Mal mit dem vertagten Thema Gutachterausschuss befassen. Die Verwaltung schlägt erneut eine gemeinsame Lösung mit Kommunen der Region unter der Federführung von Weinheim vor, um gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. hje

