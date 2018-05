„Fast wie die Profis“

Anzeige

Beim Schlosskonzert der Jugendmusikschule Edingen-Neckarhausen überzeugten die jungen Instrumentalisten mit ihrem Können. Einige von ihnen hatten schon erfolgreich am Landes- und Bundes-Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen oder tun dies am Wochenende. „Das Niveau ist hoch, wir sind in der Gemeinde musikalisch gut aufgestellt“, kommentierte Bürgermeister Simon Michler den rund zweistündigen Vortrag der Schüler.

Die Leiterin der Musikschule, Erika Tieg, begrüßte die Besucher im vollbesetzten Saal des Neckarhäuser Schlosses. Zu den Gästen zählte auch Bjoern Strangmann der neue Leiter der Jugendmusikschule Mannheim, deren Außenstellte die Musikschule Edingen-Neckarhausen ist. Zu Beginn trat im Rahmen des Schlosskonzerts erstmals ein Projektorchester auf, das für den melodischen Auftakt sorgte. Danach kamen die Solisten zum Zug. „Ich habe schon etwas Lampenfieber“, gestand Amelie Thimmel. So wie der neunjährigen Violinistin ging es den meisten Mitwirkenden am Schlosskonzert. Das Üben ist eine Sache, die Darbietung vor großem Publikum eine andere, da bedarf es schon ein wenig Mut und Nervenstärke.

„Wir haben ein vielseitiges Programm für Sie zusammengestellt“, kündigte Erika Tieg an. Ihren Worten folgten buchstäblich klangvolle Taten. Den Auftakt machte der siebenjährige Tastenkünstler Eren Parmakerli mit der Sonatine C-Dur von Muzio Clementi. Das anspruchsvolle Musikstück wurde von dem kleinen Pianisten mit dem akkuraten Anschlag eindrucksvoll gemeistert. Er ist übrigens schon ein „alter Hase“ im Geschäft, schließlich fing er mit drei Jahren an. Das Klavier ist auch das bevorzugte Instrument von Antonia Ganss und Emilia Krauße. Sie interpretierten Stücke von Grieg und Beethoven, stil- und spielsicher.