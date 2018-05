FDP in neuem Gewand

Anzeige

Inhaltlich legt die Internetseite einen deutlichen Schwerpunkt auf die Gemeinde, wobei die Palette der Themen von B wie Bauen und Wohnen bis V wie Verkehr reicht. Jeweils am Ende eines kurzen Beitrags wird der Ansprechpartner mit Foto und E-Mail-Adresse gezeigt.

Junge Gesichter

Bei allem frischen Wind will sich die FDP Edingen-Neckarhausen bei der nächsten Kommunalwahl im kommenden Jahr nicht auf eigene Wege begeben, sondern die Arbeit in der Unabhängigen Bürgerliste (UBL) fortsetzen, auf deren Homepage deshalb auch verlinkt wird. Neue, junge Gesichter wird es trotzdem geben. Zum Beispiel Constanze Stähler, die sich seit 2013 bei den Julis in Mannheim engagiert und seit einem Jahr in Edingen-Neckarhausen mitwirkt. hje

Info: http://edingen-neckarhausen-fdp.de/

