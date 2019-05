Fehlender Wohnraum bedroht sozialen Frieden

Mit der Unzufriedenheit über Aussagen der UBL, im Gemeinderat herrsche Ellenbogenmentalität, und Entscheidungen würden im Hau-Ruck-Verfahren durchgeboxt, begrüßte Bernd Grabinger, Fraktionsvorsitzender der CDU, Parteimitglieder und Gäste zum Weißwurstfrühstück. Gut 100 Personen waren im Obsthof Georg Schneider zusammengekommen, um noch einmal Informationen für die Wahl zu sammeln.

Der Fraktionsvorsitzende begrüßte die Besucher und sprach dann noch einmal vor allem die Schwerpunkte der CDU in Edingen-Neckarhausen an. Dazu zählen die Themen „Bauen und Wohnen“, „Familien, Kinder und Jugend“, „Finanzen und Wirtschaft“, „Sicherheit und Ordnung“, „Kultur und Vereine“, „Verkehr“ sowie „Natur und Umwelt“. Grabinger betone, dass Edingen-Neckarhausen seinen dörflichen Charakter wahren, aber sinnvoll und vor allem bezahlbaren Wohnraum schaffen müsse.

Denn fehlender Wohnraum bedrohe den sozialen Frieden. Die Baugebiete „Edingen Südwest“; „Neckarhausen Nord“ sowie die „Bäko-Wiese“ sorgen hier hoffentlich in absehbarer Zeit für Entspannung. Da die Zahl der Kinder zunehme, fordern die Christdemokraten mehr Tagesmütter. Auch eine Sanierung der Grundschulen sei unbedingt erforderlich. Ein weiterer Schwerpunkt der CDU liegt auf dem Thema Verkehr. Barrierefreies Vorankommen mit Rollator, Rollstuhl und Kinderwagen liegt den Kandidaten am Herzen, ebenso wie sichere Bereiche für Radfahrer. Dies habe aber auch gleich Auswirkung auf den Schwerpunkt „Finanzen“. Die finanziellen Mittel sind endlich, und man habe viele Aufgaben zu bewältigen, so Grabinger. Daraus ergebe sich die Pflicht zum verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Geldern und zu einer effizienten Wirtschaftsförderung.

Mehr Polizeipräsenz

Beim Thema Sicherheit steht der Erhalt des Polizeipostens Edingen oben auf der Liste, verbunden mit einer erhöhten Polizeipräsenz in der Gemeinde. Zur Kontrolle des ruhenden Verkehrs, vor allem an Schulen und Kindergärten zu Stoßzeiten, kann sich die CDU gut den Einsatz von Bürgern als „Hilfspolizisten“ vorstellen.

Bürgermeister Simon Michler wies mit Blick auf den nächsten Sonntag, auf die Wichtigkeit der Beteiligung hin. Den Schwerpunkt seiner Ausführung bildete die Kreistags-Wahl. Nur wenigen Bürgern sei klar, wie wichtig es sei, im Kreistag vertreten zu sein, bestehen doch zwischen den Gemeinden und dem Landratsamt wichtige Verbindungen.

Abschließend sprach auch der Bundestagsabgeordnete Dr. Karl A. Lamers ein paar Worte und forderte die Anwesenden auf, ihr Wahlrecht auszuüben. Auch für Europa, denn nur ein starkes und einiges Europa könne verhindern, dass einzelne Staaten zum Spielball für Donald Trump oder China werden könne.

