Festwochenende zum Jubiläum

„Es war ein bedeutendes, ein ereignisreiches Jahr. Im ersten Quartal 2018 waren beide Vereine noch eigenständig und danach unter einem gemeinsamen Dach vereint.“ Diese Feststellung traf der Vorsitzende des Gesangvereins 1859/1897 Neckarhausen, Sven Betzold, bei der ersten Jahreshauptversammlung des fusionierten Gesangvereins. Neben einem Rück- und Ausblick nahm das Kooperationsprojekt mit der Graf-von-Oberndorff-Schule breiten Raum ein. Es soll dazu beitragen, Kinder für das Singen zu begeistern und dem Verein eines Tages zu Sänger-Nachwuchs verhelfen.

Der Vorsitzende erinnerte nochmals an den 24. März vergangenen Jahres als beide Vereine in jeweils getrennten Versammlungen den Weg für eine gemeinsame Zukunft geebnet haben. „Die Frühlingsfeier Ende April war dann die erste Veranstaltung unter dem gemeinsamen Dach“, konstatierte Bezold. Bei „Rund ums Schloss“ sei man ebenfalls mit Erfolg vereint aufgetreten. Nach etlichen weiteren Terminen fand am 28. September dann die erste Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen statt. „Bei den zurückliegenden Veranstaltungen hatten wir stets ausreichend Helfer, wir hoffen auch beim anstehenden Jubiläum auf viele helfende Hände“, bat Betzold um weitere Unterstützung.

Die 160-Jahr-Feier ergebe sich aus der Fusion des Gesangvereins 1859/1897 Neckarhausen. Die Gründungsjahre der beiden Vorgängervereine trägt der Gesangverein auch in seinem Namen. Das160-jährige Bestehen geht auf den ehemaligen MGV 1859 zurück. Es soll mit einem Festwochenende und einem Jubiläumskonzert gefeiert werden.

Auch im abgelaufenen Jahr konnte der Gesangverein Neckarhausen gesanglich punkten, unter anderem hatte er sich ein Silberdiplom beim Chorfest des Sängerkreises Weinheim ersungen, informierte Thomas Schwarz. Der gemischte Chor trat nicht nur gesanglich in Erscheinung, er absolvierte Schwarz zufolge auch ein enormes Arbeitspensum, insbesondere bei den Veranstaltungen der Kummetstolle-Karnevalisten. „In diesem Jahr wollen wir keine Veranstaltungen bewirten, wir haben unser eigenes Jubiläum“, stellte der Geschäftsführer Chöre fest und fügte an: „Nach der Verschmelzung wollen wir wieder den Chorgesang mehr in den Vordergrund stellen, das ist unser Markenkern.“

Um diesen weiter zu erhalten und zu festigen wurde seitens des Gesangvereins Neckarhausen ein Kooperationsprojekt mit der Graf-von-Oberndorff-Schule gestartet. „Wir vom Gesangverein sind diejenigen, die das Vorhaben anschieben. Es handelt sich dabei um ein ganzheitliches Projekt, bestehend aus Chorgesang und Stimmbildung“, erläuterte Schwarz.

Finanzierung durch den Verein

Gemeinschaftliches Singen im Chor für interessierte Schüler der zweiten bis vierten Klassen soll jeden Mittwoch von 13.15 bis 14 Uhr in der Graf-von-Oberndorff-Schule stattfinden. Die Chorleitung übernimmt Musikdirektor Walter Muth. Koordinator ist Thomas Schwarz, Ansprechpartnerinnen sind Cerstin König und Schul-Rektorin Angelika Engelhardt. Finanziert wird das Ganze durch den Gesangverein mit Unterstützung der Gemeinde und einem Elternbeitrag.

Ums Geld ging es auch beim Kassenbericht von Hauptkassiererin Heike Seitz. Nach den zuvor getrennten Kassen, wurde ab dem 1. September in die gemeinsame gewirtschaftet. Zu Kassenprüfern wurden Tobias Hertel und Filippa Lukauer gewählt. Aktuell zählt der Verein 343 Mitglieder. Die närrische Singstunde wird in diesem Jahr übrigens ausgesetzt, man wolle sich über den Ablauf Gedanken machen, teilte der Vorstand mit.

