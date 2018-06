Feuerstein bleibt Vorsitzender

Anzeige

Der Verein der Vogelfreunde Neckarhausen bleibt unter den Fittichen des wiedergewählten ersten Vorsitzenden Rolf Feuerstein. Bei der Generalversammlung blickte man wieder auf ein abwechslungsreiches Jahr zurück. In Ermangelung von Vögeln aus eigener Zucht betätigen sich die Vogelfreunde inzwischen auf anderen Feldern. Dazu zählen verschiedene Veranstaltungen für die eigenen Mitglieder sowie natürlich das beliebte Sommerfest, zu dem man gerne Gäste begrüßt. Außerdem beteiligen sich die Vogelfreunde in diesem Jahr am Ferienprogramm der Gemeinde.

Etliche Aktivitäten

Im schmucken Blockhaus, dem Vereinsdomizil der Vogelfreunde, begrüßte Vorsitzender Rolf Feuerstein die versammelten Mitglieder. „Schön, dass Ihr ein bissel zahlreicher als im vergangenen Jahr gekommen seid“, freute sich Feuerstein. Er blickte kurz auf die Aktivitäten zurück. Dazu zählten Adventscafé, Heringsessen an Aschermittwoch und Handkäsessen an Karfreitag. „Wir waren wieder eine nette Gemeinschaft und geschmeckt hat es auch“, resümierte der Vorsitzende. Das gemütliche Zusammensein schätzt nach eigenem Bekunden auch Karin Daub die neu in den Verein eingetreten ist.

Neben diesen internen Veranstaltungen lockte das öffentliche Sommerfest zahlreiche Besucher ins grüne Idyll der Vogelfreunde. In diesem Jahr findet das Fest am 22. Juli statt. Am 6. Juli will man sich zu einer Vorbesprechung treffen, bei der auch Helfer- und Kuchenlisten ausgeteilt werden.