Feuerwehr löscht Brand in Badezimmer

Zu einem Brand in einem Badezimmer ist am Dienstagmittag gegen 12.10 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen gerufen worden. Wie Kommandant Stephan Zimmer im Gespräch mit dem „MM“ berichtet, hatte in der Neckarhäuser Friedrich-Ebert-Straße eine an der Wand angebrachte Elektroheizung angefangen zu brennen. Ein darüber hängender Bademantel fing daraufhin ebenfalls Feuer, daraufhin schlug der Rauchmelder Alarm.

Die 84-jährige Bewohnerin rief zunächst ihren auf der anderen Straßenseite wohnenden Sohn, der versuchte, den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen. Als dies scheiterte, rief er die Feuerwehr. Diese war laut Zimmer fast auf die Sekunde genau sechs Minuten nach der Alarmierung mit 37 Mann vor Ort. Aus dem Haus habe es zu diesem Zeitpunkt schon „mächtig rausgequalmt“. Die Brandbekämpfung selbst gestaltete sich gleichwohl unkompliziert: Heizung und Bademantel seien zunächst drinnen mit wenig Wasser grob abgelöscht worden, um beides nach draußen bringen zu können und dort vollkommen zu löschen. So habe man im Haus einen größeren Wasserschaden vermieden, erläutert der Kommandant. Das Bad sei durch den Brand gleichwohl renovierungsbedürftig.

Während die Wehr noch das vom Erdgeschoss über den ersten Stock bis zum Dachgeschoss verqualmte Gebäude komplett entrauchte, kümmerte sich der Rettungsdienst bereits um die Seniorin und ihren Sohn, der offenbar nicht nur Rauchgas, sondern auch Löschpulver eingeatmet hatte und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus kam. Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen 14 Uhr beendet – danach folgte laut Zimmer noch die vorgeschriebene Desinfektion sämtlicher Geräte und der sechs benötigten Fahrzeuge.

