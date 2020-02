Firmung in der Seelsorgeeinheit

Am Freitag, 27. November, um 17 Uhr wird in der Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin, bestehend aus Mannheim Seckenheim und Friedrichsfeld sowie Edingen und Neckarhausen, das Sakrament der Firmung gespendet. Zur Firmvorbereitung eingeladen sind Jugendliche, die im Zeitraum vom 1. Juli 2003 bis zum 30. September 2005 geboren sind.

Ein Informationsabend dazu findet am Freitag, 20. März, um 18 Uhr in der Jugendkirche Samuel (Luisenring 33 in Mannheim) statt. Wer hierfür kein Einladungsschreiben erhalten hat, kann sich an die Verantwortliche für die Firmvorbereitung, Pastoralreferentin Angelika Schöner, wenden (E-Mail: a.schoener@st.martin-ma.de, Telefonnummer 0151/54 07 02 39). red

