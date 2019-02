Der Förderverein der Pestalozzischule Edingen veranstaltet am Samstag, 16. März, von 13 bis 15 Uhr in der Turnhalle der Pestalozzischule (Ende Amselweg/Robert-Walter-Straße 3) einen sortierten Flohmarkt „Rund ums Schulkind“. Der Flohmarkt ist auf Kommissionsbasis, das heißt, die Verkäufer müssen nicht selbst anwesend sein, zahlen dafür aber eine Provision. Verkäufernummern und weitere Informationen gibt es bei Ulrike Schmidt nach E-Mail an die Adresse: ulrike_schmidt70@web.de. Angeboten werden kann alles für Schulkinder, also Kleidung der Größen 122 bis 188 beziehungsweise XS, S, M, Spielsachen, Gesellschaftsspiele, Bücher, Sportausrüstungen, Musikinstrumente, Fahrräder und vieles mehr. Die Veranstalter rechnen aktuell mit mehr als 100 Verkäufern. red

