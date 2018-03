Fördergeld der Ökostromer lässt den Schulgarten grünen

Anzeige

In Kisten vor dem Eingang des Verwaltungstrakts liegen leckere frische Äpfel als Pausenobst, über der Tür zählt ein Display die Kilowattstunden des umweltfreundlich produzierten Solarstroms und im benachbarten Schulgarten schieben die ersten bunten Krokusse ihre Blüten in die frische Februarluft: An der Pestalozzischule in Edingen wird Umweltschutz großgeschrieben. Und dieses Engagement wird jetzt einmal mehr belohnt. Die örtlichen Ökostromer und die Stiftung Klimaschutz plus haben der Schule gestern rund 600 Euro aus ihren Fördertöpfen überreicht. Für neue Hochbeete im Garten.

Möglich macht die willkommene Finanzspritze das Engagement der Ökostromer. Seit Anfang 2015 sind sie aktiv, wie Rolf Stahl dem „MM“ erläutert. Knapp 180 Haushalte sind es jetzt, die über den Verein umweltfreundlichen Strom beziehen. Auf diese Weise fließt Geld in das Kapital der Stiftung „Klimaschutz plus“ mit Sitz in Heidelberg. „Die Stiftung wächst gemütlich und stetig“, freut sich ihr Vorsitzender Peter Kolbe.

Gleiches gilt für die Pflanzen im Schulgarten. Seit Beginn des Schuljahres betreut die neue Lehrerin Lisa Stieger den Garten und die Arbeitsgemeinschaft. 18 Schüler aller vier Jahrgangsstufen sind hier vertreten. „Hier wächst alles, was die Kinder selbst probieren können“, erläutert die Pädagogin. Gemüse und Kräuter zum Beispiel. „Ich kann mir auch Erdbeeren vorstellen“, denkt sie schon an die künftige Verwendung der Hochbeete, die am Samstag, 3. März, mit tatkräftiger Unterstützung der Eltern aufgestellt werden sollen.