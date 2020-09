Fotogruppe wahrt die Tradition

Kein Fassanstich, keine Bewirtung, kein Rummel: Auch die Edinger Kerwe wird im Corona-Jahr 2020 nicht groß gefeiert werden. Gleichwohl müssen die Bürger nicht auf alles verzichten, was zur liebgewonnenen Tradition gehört. Den kulturellen Höhepunkt des Kerwe-Wochenendes am 3. und 4. Oktober erhält der Kultur- und Heimatbund aufrecht: In der Alten Schule präsentiert die Fotogruppe des Vereins ihre Ausstellung – immerhin ein Jubiläum.

„Es ist unsere 50. Schau in der 57-jährigen Geschichte der Fotogruppe“, erklärt Hermann Graß. Gemeinsam mit Rainer Ludat leitet er die Fotogruppe, die sich 1963 im Vorfeld des 1200. Jubiläums von Edingen gründete. „Die erste Ausstellung fand 1970 beim Heimatabend im Pavillon der Pestalozzischule statt“, erzählt er. Seit 1981 zeigen die Hobby-Fotografen ihre Werke in der Alten Schule in Edingen.

Damit das auch bei der Jubiläumsschau der Fall sein kann, haben sich die Mitglieder ein Hygienekonzept erdacht. Zu diesem gehören neben geöffneten Fenstern, einem Rundweg und Maskenpflicht auch Besucherkarten, die beim Einlass vergeben werden. Sind alle 40 Stück „unterwegs“, ist die Kapazität der Räume zunächst erschöpft – bis wieder Gäste gehen.

Fester Bestandteil der Ausstellung sind die Beiträge aus dem jährlichen internen Wettbewerb, der dieses Mal fotografische Gestaltungsmerkmale wie „Zentralperspektive“ oder „Kreative Unschärfe“ ins Zentrum rückte. Elf Hobbyfotografen haben je vier Bilder eingereicht und warten gespannt auf die Siegerehrung.

Wer erkennt sich wieder?

Für den besonderen Schwerpunkt der Jubiläumsschau hat die Gruppe jedoch in den Archiven gestöbert und historische Fotos von Veranstaltungen mit Kindern aus der Zeit zwischen 1978 und 2011 gewählt. „Wer erkennt sich oder seine Freunde wieder?“, nimmt Graß eine Frage vorweg, die viele Interessierte in die Alte Schule locken dürfte. Immerhin sind die abgebildeten Kinder heute mindestens Jugendliche, die meisten erwachsen und einige vielleicht schon Großeltern. „Wer einen Abzug von einem Foto haben möchte, bekommt ihn“, verspricht Graß. Gezeigt werden zudem Bilder, die Teilnehmer des Ferienprogramms der Gruppe in diesem Sommer angefertigt haben. „Lassen Sie sich überraschen, da sind tolle Fotos herausgekommen“, kündigt er an.

Die Eröffnung der Kerwe-Fotoausstellung findet Corona-konform am Samstag, 3. Oktober, um 14 Uhr unter freiem Himmel auf dem Messplatz statt. „Die Musikvereinigung hat sich bereiterklärt, aufzuspielen“, freut sich Graß über Livemusik zur Preisverleihung und danach. Auch die Kälble wollen die Gretel in luftige Höhe ziehen – ob sie da draußen Mundschutz trägt, ist noch offen. Sonntags öffnet die Schau gleich nach dem ökumenischen Gottesdienst, der von 10 bis etwa 10.30 Uhr auf dem Messplatz stattfindet – auch dies ein traditioneller Programmpunkt, der gerettet werden konnte.

Auf die übliche Bewirtung im Freien oder in den Straußwirtschaften müssen die Besucher jedoch verzichten. Wie Wolfgang Ding, der Vorsitzende im Kultur- und Heimatbund ausführt, mussten die Vereine angesichts der Corona-Auflagen passen. Der Aufwand sei zu groß und unterm Strich unrentabel. „Sie haben derzeit auch genug zu tun, ihren normalen Betrieb aufrecht zu erhalten“, zeigt er Verständnis. Auch für das „bewährte Schaustellerteam“ habe sich der Termin nicht gelohnt. Mit seiner fahrenden Straußwirtschaft hält lediglich das DRK am Samstagvormittag (bis gegen 13 Uhr) die Stellung und bietet Neuen Wein und Zwiebelkuchen zum Mitnehmen.

„Gut, dass sich die Fotogruppe ihr Jubiläum nicht nehmen lässt“, sagt Bürgermeister Simon Michler und freut sich besonders über den neuen Fotokalender für 2021, der erstmals während der Ausstellung erhältlich ist. Alte Schwarz-Weiß Aufnahmen zeigen historische Gebäude und Orte, Fotos neueren Datums unterstreichen den Wandel der Zeit. „Den kann man nicht oft genug anschauen“, lobt Michler das Werk und verspricht ihm „einen schönen Platz in meinem Büro.“ Erhältlich ist der Kalender nach dem Kerwe-Wochenende im „Ratzefummel“ und im „Bücherwurm“ in Edingen sowie in der Postfiliale in Neckarhausen zum Selbstkostenpreis von 15 Euro.

