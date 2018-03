Freie Betten für die Festwoche gesucht

Anzeige

„Wie gewohnt war unser Jahr mit Aktivitäten rund um die Partnerschaft gefüllt. Dazu zählte insbesondere die ereignisreiche Festwoche in der Bretagne zum 50-jährigen Partnerschaftsjubiläum mit Plouguerneau.“ Diese Feststellung traf die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Partnerschaft (IGP), Barbara Rumer, bei der sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung in der Viktoria-Gaststätte. Dass die angekündigte Abordnung aus Plouguerneau fehlte, lag nicht an mangelndem Interesse, sondern am Streik der französischen Eisenbahner.

Beziehung lebendig halten

„Leider mussten unsere französischen Freunde streikbedingt ihre Teilnahme absagen“, bedauerte Rumer. Immerhin kamen die Bretonen in Form von Grußbotschaften zu Wort. Seit 50 Jahren besuche man sich gegenseitig. Auch in Zukunft gelte es alles zu tun, um die Beziehung lebendig zu erhalten, hieß es von bretonischer Seite. Um diesem Ziel gerecht zu werden, investiere man Zeit, Arbeit und neue Ideen in die Partnerschaft. Im Schreiben von Bürgermeister Yannik Robin und Cecile Trividie wird auch die Planung eines gemeinsamen Projekts angeregt, das sich mit Ökologie und der Energiewende befassen soll.

Grußworte kamen ebenso vom Präsidenten des Comite de Jumelage, Guillaume Appriou. Er bezeichnete 2018 als ein ganz besonderes Jahr. Vor hundert Jahren habe der Erste Weltkrieg geendet, auf den der noch viel brutalere Zweite Weltkrieg gefolgt sei. Aus den Erbfeinden von einst wurden Freunde, eine Entwicklung, die auch die Partnerschaft zwischen Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau symbolisiere.