Freizeit-Farmer legen los

Seit dem Start im Frühsommer 2017 haben sich nicht nur die Pflanzen auf dem Acker vermehrt, sondern auch die Kleingärtner. Das Projekt Freizeit-Farmer ist nach Angaben des Initiators Richard Bleil so gut angekommen, dass er inzwischen expandiert hat. Die Ackerfläche an der Speyerer Straße in Neckarhausen ist inzwischen fast doppelt so groß. Zu den ersten 44 Gartenstreifen sind noch einmal 34 hinzugekommen.

„Wir wollen so eine Art Vier-Felder-Wirtschaft machen“, erläutert der Gartenexperte. Damit bleibe immer ein Teil des Ackers brach liegen und könne sich mit einer Gründüngung für die nächste Saison erholen. Im vergangenen Jahr gab es eine Warteliste, nach der Expansion sind jetzt noch ein paar Gärten frei. Für knapp 300 Euro im Jahr können die mit rund 30 Gemüsesorten fix und fertig bepflanzten Streifen gepachtet werden. Wasser, Gartengeräte und Beratung vom Experten sind inbegriffen. Neuerdings hat Bleil sogar Miethühner im Angebot. Zum Start in die Gartensaison lädt er heute ab 15 Uhr ein. hje

Info: www.freizeit-farmer.de morgenweb.de/

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019