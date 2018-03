Freud und Leid in der Zucht

Anzeige

„Was die Zucht angeht war es wieder ein erfolgreiches Jahr. Unsere Tiere verfügen über Rasse und Klasse.“ Diese Feststellung traf der Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Edingen, Gerhard Stein, bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim. Auch bei verschiedenen Veranstaltungen konnte man punkten.

„Zum Glück hatten wir in 2017 keine krankheitsbedingten Verluste im Tierbestand. Gegen den RHD II-Erreger bei Kaninchen gibt es jetzt einen Impfstoff“, stellte Stein fest. Das Veranstaltungsjahr sei ebenfalls in den gewohnten Bahnen verlaufen. Auch das traditionelle Gockelfest könne man als gelungen abhaken. „Bei uns stimmt die Qualität, das wissen die Gäste“, bemerkte der Vereinschef zum kulinarischen Klassiker. Beim 50. Gockelfest im Juli soll es einen Fassbieranstich geben. Auch ein Feuerwerk sei angedacht.

Mit dem lebenden Federvieh befasst sich der Zuchtwart in der Sparte Geflügel, Leonhard Aistleitner. Von der Ausstellung in Ulm sei Gerhard Stein mit seinen Zwergenten blau-gelb sowie er selbst mit den ausgestellten Friesenhühnern silber-schwarzgeflockt als badische und süddeutsche Meister zurückgekehrt. Getoppt wurde diese Leistung noch bei der Junggeflügelschau in Hannover. Hier holten Leonhard Aistleitner in der Sparte Perlhühner azurblau sowie seine Ehefrau Carina Aistleitner mit ihren gelb-weiß geflockten Friesenhühnern jeweils den Titel eines deutschen Meisters.