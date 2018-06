Freude am Gesang verbindet

Anzeige

„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder.“ Diese sprichwörtliche Redensart dürfen Freunde der Chormusik heute gerne wörtlich nehmen. Am Samstag,16. Juni, feiert nämlich der evangelische Singkreis Neckarhausen mit einem Sängerfest als weiterem Höhepunkt im Jubiläumsjahr sein 100-jähriges Bestehen. „100 Jahre evangelischer Singkreis - das wollen wir feiern“, lautet auch das Motto des Gemeindefests der evangelischen Kirchengemeinde am morgigen Sonntag, das ebenfalls dem Singkreis-Geburtstag gewidmet ist.

Der Vorläufer des Singkreises war ein evangelischer Frauenchor, den 14 Frauen im September 1918 gegründet haben. 1970 wurde der spätere Kirchenchor, in dem Frauen und Männer längst gemeinsam sangen, in „evangelischer Singkreis“ umbenannt. Die Freude an Gesang und Gemeinschaft verband nicht nur die Gründermütter des Chors, sie prägt auch heute noch den Singkreis der fest im kirchlichen und kulturellen Leben der Gemeinde verankert ist.

Schwere Anfänge

Die Anfangszeiten des Chors waren sicher nicht einfach, doch sie waren geprägt von Zuversicht, Hoffnung und Gottvertrauen. Der erste Weltkrieg war noch nicht ganz zu Ende, als Frauen der damals kleinen evangelischen Gemeinde Neckarhausen einen Chor gründeten und mit sehr bescheidenen Mitteln und Möglichkeiten die Chorproben gestalteten. Mit der Grundsteinlegung der Lutherkirche im Jahr 1933 forcierte man zugleich die Gründung eines Kirchenchors.