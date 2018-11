Freunde gedenken des Kriegsendes

Edingen-Neckarhausen.Während in Deutschland das Datum des 11. November in erster Linie mit der Eröffnung der Faschingskampagne verbunden wird, gibt es in Frankreich und anderen Ländern kaum eine Stadt oder Gemeinde, wo an diesem Tag nicht dem Ende des Ersten Weltkriegs gedacht wird. Vor allem, wenn sich das Inkrafttreten des Waffenstillstands zum 100. Mal jährt. Als Nachtrag zum 50-jährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau kann betrachtet werden, dass im Rahmen der Gedenkfeier die Ortsverbände des VdK und der UNC eine Freundschaftsurkunde unterzeichneten.

Wenn in einer Gemeinde von rund 6500 Einwohnern etwa 500 sich vor dem Mahnmal mit den Namen der Gefallenen aus den beiden Weltkriegen einfinden, ist der Begriff „beachtlich“ noch untertrieben. Es war eine ergreifende, sehr würdevolle Veranstaltung auf dem Platz vor der Kirche der Partnergemeinde. Dass Bürgermeister Yannig Robin, Als Vertreter seines deutschen Amtsbruders der Bürgermeister-Stellvertreter Thomas Zachler, UNC-Ortsvorsitzender Paul Le Boîté und die Bezirksabgeordnete Graziella Merchior Blumengebinde vor dem Denkmal ablegten, war zu erwarten, war normal. Gänsehaut und Betroffenheit machten sich dann jedoch breit, als die Namen der 51 Einwohner Plouguerneaus verlesen wurden, die aus dem Ersten Weltkrieg nicht mehr nach Hause kamen und Schulkinder für jeden Namen ein Trikolore-Fähnchen in einen bereitgestellten Blumenkasten steckten.

Mahnten Le Boîté und Zachler in ihren Reden, „dass wir vereint bleiben müssen“, „dass die europäische Idee uns stark und geschlossen macht“, „dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist und tagtäglich erarbeitet werden muss“, eröffnete Bürgermeister Robin seine Ansprache mit „Plus jamais ça! - Nie wieder! - Morse ebet ken!“ Er beschränkte die Auflistung der Gefallenen nicht nur auf West- und Südosteuropa sowie Russland. Er nannte auch die Zahlen aus dem Vorderen Orient und Afrika und betonte, dass diese beeindruckenden Zahlen weder dazu beitragen, die Ursachen des Konflikts besser zu verstehen, noch dass sie erlauben, die unzähligen individuellen Familientragödien abzubilden. Er schloss seine Rede mit einem Zitat des Dichters René Arcos: „Denn unter der Erde gibt es nur eine Heimat und eine Hoffnung sowie es für das Universum nur einen Kampf und einen Sieg gibt.“ Diesen Kampf wollte Robin fortgesetzt wissen. red